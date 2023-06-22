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Ünlü oyuncu ve eşi bebek için gün sayıyor… Karpuz aş erdi!

Ünlü oyuncu ve eşi bebek için gün sayıyor… Karpuz aş erdi!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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22 Haziran 2023 - 10:54

Bora Akkaş, 8 aylık hamile eşi Oben Alkan’la önceki gün Ortakent’teki bir sahilde görüntülendi.

Çift, deniz ve güneşin tadını çıkardı. Mekanın iskelesine çıkan çift, kendilerini serin sulara bıraktı. Oben Alkan, bir ara karpuz aş erdi ve görevlilerden istedi. (Umut ÜNVER)

 

Ünlü oyuncu ve eşi bebek için gün sayıyor... Karpuz aş erdi

 

Başını yasladı

Doğukan Güngör önceki gün Türkbükü’ndeki Divan Hotel’in iskelesinde görüntülendi. Arkadaş grubuyla sohbet eden oyuncunun hemen yanı başında oturan kız arkadaşıyla samimiyeti ise dikkat çekti. Güngör’ün omzuna başını yaslayan kadının oyuncuya attığı bakışlar da objektiflere yansıdı. İkili, günü uzun uzun sohbet ederek geçirdi.

 

Ünlü oyuncu ve eşi bebek için gün sayıyor... Karpuz aş erdi

 

Çeşme tatili

Futbolcu Berke Özer önceki gün The Beach Of Momo’da görüntülendi. Ünlü kaleci, arkadaşıyla denize girip kısa bir süre yüzdü. Özer, daha sonra duş alıp hemen locasına geçti. (Deniz BOY)

 

Ünlü oyuncu ve eşi bebek için gün sayıyor... Karpuz aş erdi

 

 

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