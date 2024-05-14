Menzil tarikatının denize sıfır tatil köyü kaçak çıktı. Yıllardır işlem yapılmıyor

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bulunan ve bir yanında longoz ormanları bir yanında deniz olan yüksek güvenlikli tatil köyünün Menzil Tarikatı’na ait olduğu iddia ediliyor.

Chp Karasu Belediye Meclis Üyesi Mithat Kandil ise, X hesabından konuya dair bir paylaşımda bulundu. Kandil, “Karasu sahil merkezindeki binaları yıkmaya çalışan belediye, Denizköy’de bulunan cemaate para cezası dışında bir işlem yapmıyor. Yıkılması gereken bu kaçak yapıların yıkımı neden gerçekleştirilmiyor?” ifadelerini kullandı.

Söz konusu tatil köyünün, “3621 sayılı kıyı kenar kanuna aykırı ve kaçak” olduğu söylenmesine rağmen henüz bir adım atılmaması ise tepkilere neden oldu.

2022 YILINDA GÜNDEME GETİRİLDİ

Konuyu ilk olarak gündeme getiren ‘karasuhaberleri’ internet sitesinde köşe yazan sosyolog Uğur Büyük, 28 Nisan’da yazdığı köşe yazısında bu konuya değinmişti.

Büyük, Karasu’daki tatil köyleriyle ilgili şunları yazmıştı:

“Gelelim Karasu’ya. Menzilcilerin Denizköy’de ultra lüks bir tatil sitesi yaptığını duymuşsunuzdur. Bütün malzemelerinin İstanbul’dan getirilerek yapıldığı söyleniyor. Milyonlarca lira lükse şatafata harcanmış. Denizin kenarında uzanıyor. Sahilden yürüyüş yapsanız hemen iki kişi geliyor nereye kardeşim diye soruyor. Geçme buradan diyorlar yani. Metrelerce yüksekliğinde duvarlar, eli silahlı korumalar… Ne diyelim bilemiyorum.”