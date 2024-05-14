YÖK Başkanı yabancı öğrencileri savundu. Mevzuyu dış güçlere bağladı

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Akademik Buluşma ve Ödül Töreni”ne konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla yükseköğretim alanına yapılan yatırımların önemine işaret eden Özvar, okumak isteyen, üniversiteyi başarmak isteyen her gence Türkiye Cumhuriyeti’nin kapılarının açık olduğunu vurguladı.

“TÜRKİYE’DE 350 BİNİ BULAN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ VAR”

Özvar, Türkiye’de 350 bin kadar uluslararası öğrenci olduğunu vurgulayarak “190 ülkeden fazla dünyanın muhtelif devletlerinden ülkemize istikbalini inşa etmek için gelen genç insanlar vardır.” dedi.

Amaçlarını yabancı öğrenci sayısını artırmak olduğunu belirten Özvar “Uluslararası öğrencilerin yüzde 95’inden fazlası, kendi imkanlarıyla burada okumaktadır. Türkiye’nin bursunu alan çok başarılı yabancı öğrencilerin toplam uluslararası öğrenciler içerisindeki payı yüzde üçü, dördü geçmez. Dolayısıyla buraya gelen kendi imkanlarıyla üniversitelerde okumaktadır. Türkiye’de son zamanlarda müşahede ettiğimiz tehlikeli bir oluşumdan söz etmek isterim.

Maalesef, Türkiye’de yabancı düşmanlığı tohumları ekilmeye çalışılıyor ve son zamanlarda uluslararası öğrencilere yöneltilmeye çalışılıyor. Bu, Türkiye’ye karşı başlatılmış tehlikeli bir kampanyadır. Bu akımın kökleri milli değildir. Bu konuda sizlere uyarıda bulunmak isterim. Bu topraklarda yabancı düşmanlığı tohumu yeşermez. Bu topraklar, yabancı düşmanlığına kapalıdır.” İfadelerini kullandı.