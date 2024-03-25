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Emekliye ‘seyyanen zam’ tartışması bitti! AK Partili isimden flaş açıklama…

Emekliye ‘seyyanen zam’ tartışması bitti! AK Partili isimden flaş açıklama…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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25 Mart 2024 - 17:26

2024 yılı itibarıyla emekli maaşlarına yüzde 49,5 oranında zam yapılmış bu oran beklentilerin altında kalmıştı. Emekli maaşlarıyla ilgili seyyanen zam iddiaları ise son günlerde kamuoyunda kendine geniş bir yer bulmuştu. Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran haberlerin ardından bu kez hayal kırıklığı yaratacak açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ‘seyyanen zam’ iddialarıyla ilgili net konuştu.

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