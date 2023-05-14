Memur ve emekliye dev zam geliyor! Yeni zamlı memur maaşları tek tek hesaplandı

Milyonlarca memur ve emekli Temmuz ayında alacakları zam oranını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük memur maaşını Temmuz ayında 22 bin liraya yükseltileceğini duyurdu. Erdoğan’ın açıklamasından sonra memur ve emeklilerin Temmuz zammı için hesaplamalar başladı.

En düşük memur mevcut maaşı 11 bin 838 lira seviyesinde.

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Bu tutarın 22 bin liraya çıkarılması halinde en düşük memur maaşına yüzde 85 oranında zam yapılmış olacak.

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Yüzde 30 zam oranıyla en düşük profesör maaşı 44 bin 280 liraya, yüzde 40 oranla 47 bin 700 liraya, yüzde 50 zam oranıyla 51 bin 80 liraya yükselecek.

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Öğretmen maaşları aynı hesaplamaya göre, yüzde 30 zam oranıyla en düşük 20 bin 600 liraya, yüzde 40 oranla 22 bin 950 liraya, yüzde 50 zam oranıyla 23 bin 730 lira olacak.

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Avukat maaşları ise yüzde 30,40 ve 50 oranlarla göre en düşük 26 bin lira, 27 bin 950 ve 30 bin 85 liraya yükselecek.

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En düşük hemşire maaşı, yüzde 30 artış olursa 20 bin 300 liraya, yüzde 40 zamla 21 bin 900 lira, yüzde 50 artış olması halinde 23 bin 450 liraya yükselecek.

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Mühendisler ise yüzde 30, 40 ve 50 zam ihtimalleriyle sırasıyla en düşük, 27 bin 700 lira, 29 bin 800 lira ve 32 bin lira maaş alacak.

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MAAŞLARA MİLLİ GELİR DÜZENLEMESİ MASADA Öte yandan maaş artışları için dikkat çeken bir formül masada yer alıyor.

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Üretim ve istihdam temelli büyüme stratejisiyle hem Covid dönemi hem de sonrasında yakaladığı rakamlarla G-20 ve OECD’ye damga vuran Türkiye’nin bu kazanımının tabana yayılması için harekete geçildi.

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Yapılacak köklü düzenlemelerle çalışanlar, emekli ve memurlar başta olmak üzere hemen her kesimin alım gücünü artırılacak.

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