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Memur ve emekliye dev zam geliyor! Yeni zamlı memur maaşları tek tek hesaplandı

Memur ve emekliye dev zam geliyor! Yeni zamlı memur maaşları tek tek hesaplandı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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14 Mayıs 2023 - 10:01
Milyonlarca memur ve emekli Temmuz ayında alacakları zam oranını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük memur maaşını Temmuz ayında 22 bin liraya yükseltileceğini duyurdu. Erdoğan’ın açıklamasından sonra memur ve emeklilerin Temmuz zammı için hesaplamalar başladı.

Memur ve emekliye dev zam geliyor! Yeni zamlı memur maaşları tek tek hesaplandı - Sayfa 1

En düşük memur mevcut maaşı 11 bin 838 lira seviyesinde.

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Memur ve emekliye dev zam geliyor! Yeni zamlı memur maaşları tek tek hesaplandı - Sayfa 2

Bu tutarın 22 bin liraya çıkarılması halinde en düşük memur maaşına yüzde 85 oranında zam yapılmış olacak.

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Memur ve emekliye dev zam geliyor! Yeni zamlı memur maaşları tek tek hesaplandı - Sayfa 3

Yüzde 30 zam oranıyla en düşük profesör maaşı 44 bin 280 liraya, yüzde 40 oranla 47 bin 700 liraya, yüzde 50 zam oranıyla 51 bin 80 liraya yükselecek.

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Memur ve emekliye dev zam geliyor! Yeni zamlı memur maaşları tek tek hesaplandı - Sayfa 4

Öğretmen maaşları aynı hesaplamaya göre, yüzde 30 zam oranıyla en düşük 20 bin 600 liraya, yüzde 40 oranla 22 bin 950 liraya, yüzde 50 zam oranıyla 23 bin 730 lira olacak.

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Memur ve emekliye dev zam geliyor! Yeni zamlı memur maaşları tek tek hesaplandı - Sayfa 5

Avukat maaşları ise yüzde 30,40 ve 50 oranlarla göre en düşük 26 bin lira, 27 bin 950 ve 30 bin 85 liraya yükselecek.

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Memur ve emekliye dev zam geliyor! Yeni zamlı memur maaşları tek tek hesaplandı - Sayfa 6

En düşük hemşire maaşı, yüzde 30 artış olursa 20 bin 300 liraya, yüzde 40 zamla 21 bin 900 lira, yüzde 50 artış olması halinde 23 bin 450 liraya yükselecek.

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Memur ve emekliye dev zam geliyor! Yeni zamlı memur maaşları tek tek hesaplandı - Sayfa 7

Mühendisler ise yüzde 30, 40 ve 50 zam ihtimalleriyle sırasıyla en düşük, 27 bin 700 lira, 29 bin 800 lira ve 32 bin lira maaş alacak.

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Memur ve emekliye dev zam geliyor! Yeni zamlı memur maaşları tek tek hesaplandı - Sayfa 8

MAAŞLARA MİLLİ GELİR DÜZENLEMESİ MASADA

Öte yandan maaş artışları için dikkat çeken bir formül masada yer alıyor.

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Memur ve emekliye dev zam geliyor! Yeni zamlı memur maaşları tek tek hesaplandı - Sayfa 9

Üretim ve istihdam temelli büyüme stratejisiyle hem Covid dönemi hem de sonrasında yakaladığı rakamlarla G-20 ve OECD’ye damga vuran Türkiye’nin bu kazanımının tabana yayılması için harekete geçildi.

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Memur ve emekliye dev zam geliyor! Yeni zamlı memur maaşları tek tek hesaplandı - Sayfa 10

Yapılacak köklü düzenlemelerle çalışanlar, emekli ve memurlar başta olmak üzere hemen her kesimin alım gücünü artırılacak.

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Memur ve emekliye dev zam geliyor! Yeni zamlı memur maaşları tek tek hesaplandı - Sayfa 11

Milli gelir artışlarının doğrudan maaşlara yansıtılmasını içeren bu formülün devreye alınmasıyla, Türkiye bir yandan büyürken bir yandan da asgari ücretli, emekli ve ve memurlar başta olmak üzere sabit gelirlilerin milli gelir pastasından aldığı pay büyüyecek.

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