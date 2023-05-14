Kalça estetiği sonrası nefes kesen pozlar! Melek Mosso’dan yırtmaçlı dar elbiseli cesur paylaşım

Kalça estetiği yaptırdığı iddialarıyla gündemi sallayan ünlü şarkıcı Melek Mosso, daracık siyah elbisesiyle pozlar verdi.
Kalça estetiği yaptırdığı iddialarıyla gündemi sallayan ünlü şarkıcı Melek Mosso, daracık siyah elbisesiyle pozlar verdi.
124
Verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan Mosso’nun nefes kesen paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.
224
Yorumu ve sesiyle ciddi hayran kitlesine sahip olan şarkıcı Melek Mosso, Yılın En İyi Kadın Şarkıcısı ödülünün sahibi oldu.
324
Törende evlenmek için gün saydığı sevgilisi Serkan Sağdıç ile boy gösteren Mosso, kalça estetiği iddialarını kanıtlar nitelikteki pozlarıyla gündem oldu.
424
KALÇASI OLAY OLDU
Geçtiğimiz haftalarda kalça estetiği yaptırdığı iddia edilen Melek Mosso, paylaştığı fotoğraflarda kalçasını ön plana çıkardı.
524
Mosso’nın Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar beğeni ve yorum aldı.
624
“UFAK TEFEK ŞEYLER YAPTIRIYORUM”
Daha önce estetiklerinden bahseden Melek Mosso, dişlerini sıktığı için çene estetiği yaptırdığını itiraf etmiş, “Yorgunluğumu silmek için ufak tefek şeyler yaptırıyorum. Bırakın da yaptırayım, 35 yaşındayım” demişti.
724
İşte Melek Mosso’nun nefes kesen iddialı pozları…
824
924
1024
1124
1224
1324
1424
1524
1624
1724
1824
1924
2024
2124
2224
2324