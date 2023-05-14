Kalça estetiği sonrası nefes kesen pozlar! Melek Mosso’dan yırtmaçlı dar elbiseli cesur paylaşım

“UFAK TEFEK ŞEYLER YAPTIRIYORUM”

Daha önce estetiklerinden bahseden Melek Mosso, dişlerini sıktığı için çene estetiği yaptırdığını itiraf etmiş, “Yorgunluğumu silmek için ufak tefek şeyler yaptırıyorum. Bırakın da yaptırayım, 35 yaşındayım” demişti.