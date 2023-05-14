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Kalça estetiği sonrası nefes kesen pozlar! Melek Mosso’dan yırtmaçlı dar elbiseli cesur paylaşım

Kalça estetiği sonrası nefes kesen pozlar! Melek Mosso’dan yırtmaçlı dar elbiseli cesur paylaşım
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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14 Mayıs 2023 - 9:49

Kalça estetiği yaptırdığı iddialarıyla gündemi sallayan ünlü şarkıcı Melek Mosso, daracık siyah elbisesiyle pozlar verdi.

Kalça estetiği sonrası nefes kesen pozlar! Melek Mosso'dan yırtmaçlı dar elbiseli cesur paylaşım - Sayfa 1

Kalça estetiği yaptırdığı iddialarıyla gündemi sallayan ünlü şarkıcı Melek Mosso, daracık siyah elbisesiyle pozlar verdi.

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Kalça estetiği sonrası nefes kesen pozlar! Melek Mosso'dan yırtmaçlı dar elbiseli cesur paylaşım - Sayfa 2

Verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan Mosso’nun nefes kesen paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

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Kalça estetiği sonrası nefes kesen pozlar! Melek Mosso'dan yırtmaçlı dar elbiseli cesur paylaşım - Sayfa 3

Yorumu ve sesiyle ciddi hayran kitlesine sahip olan şarkıcı Melek Mosso, Yılın En İyi Kadın Şarkıcısı ödülünün sahibi oldu.

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Kalça estetiği sonrası nefes kesen pozlar! Melek Mosso'dan yırtmaçlı dar elbiseli cesur paylaşım - Sayfa 4

Törende evlenmek için gün saydığı sevgilisi Serkan Sağdıç ile boy gösteren Mosso, kalça estetiği iddialarını kanıtlar nitelikteki pozlarıyla gündem oldu.

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Kalça estetiği sonrası nefes kesen pozlar! Melek Mosso'dan yırtmaçlı dar elbiseli cesur paylaşım - Sayfa 5

KALÇASI OLAY OLDU

Geçtiğimiz haftalarda kalça estetiği yaptırdığı iddia edilen Melek Mosso, paylaştığı fotoğraflarda kalçasını ön plana çıkardı.

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Kalça estetiği sonrası nefes kesen pozlar! Melek Mosso'dan yırtmaçlı dar elbiseli cesur paylaşım - Sayfa 6

Mosso’nın Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar beğeni ve yorum aldı.

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Kalça estetiği sonrası nefes kesen pozlar! Melek Mosso'dan yırtmaçlı dar elbiseli cesur paylaşım - Sayfa 7

“UFAK TEFEK ŞEYLER YAPTIRIYORUM”

Daha önce estetiklerinden bahseden Melek Mosso, dişlerini sıktığı için çene estetiği yaptırdığını itiraf etmiş, “Yorgunluğumu silmek için ufak tefek şeyler yaptırıyorum.  Bırakın da yaptırayım, 35 yaşındayım” demişti.

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Kalça estetiği sonrası nefes kesen pozlar! Melek Mosso'dan yırtmaçlı dar elbiseli cesur paylaşım - Sayfa 8

İşte Melek Mosso’nun nefes kesen iddialı pozları…

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Kalça estetiği sonrası nefes kesen pozlar! Melek Mosso'dan yırtmaçlı dar elbiseli cesur paylaşım - Sayfa 9

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Kalça estetiği sonrası nefes kesen pozlar! Melek Mosso'dan yırtmaçlı dar elbiseli cesur paylaşım - Sayfa 10

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Kalça estetiği sonrası nefes kesen pozlar! Melek Mosso'dan yırtmaçlı dar elbiseli cesur paylaşım - Sayfa 11

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Kalça estetiği sonrası nefes kesen pozlar! Melek Mosso'dan yırtmaçlı dar elbiseli cesur paylaşım - Sayfa 12

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Kalça estetiği sonrası nefes kesen pozlar! Melek Mosso'dan yırtmaçlı dar elbiseli cesur paylaşım - Sayfa 13

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Kalça estetiği sonrası nefes kesen pozlar! Melek Mosso'dan yırtmaçlı dar elbiseli cesur paylaşım - Sayfa 14

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Kalça estetiği sonrası nefes kesen pozlar! Melek Mosso'dan yırtmaçlı dar elbiseli cesur paylaşım - Sayfa 15

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Kalça estetiği sonrası nefes kesen pozlar! Melek Mosso'dan yırtmaçlı dar elbiseli cesur paylaşım - Sayfa 16

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Kalça estetiği sonrası nefes kesen pozlar! Melek Mosso'dan yırtmaçlı dar elbiseli cesur paylaşım - Sayfa 17

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Kalça estetiği sonrası nefes kesen pozlar! Melek Mosso'dan yırtmaçlı dar elbiseli cesur paylaşım - Sayfa 18

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Kalça estetiği sonrası nefes kesen pozlar! Melek Mosso'dan yırtmaçlı dar elbiseli cesur paylaşım - Sayfa 19

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Kalça estetiği sonrası nefes kesen pozlar! Melek Mosso'dan yırtmaçlı dar elbiseli cesur paylaşım - Sayfa 20

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Kalça estetiği sonrası nefes kesen pozlar! Melek Mosso'dan yırtmaçlı dar elbiseli cesur paylaşım - Sayfa 21

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Kalça estetiği sonrası nefes kesen pozlar! Melek Mosso'dan yırtmaçlı dar elbiseli cesur paylaşım - Sayfa 22

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Kalça estetiği sonrası nefes kesen pozlar! Melek Mosso'dan yırtmaçlı dar elbiseli cesur paylaşım - Sayfa 23

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Kalça estetiği sonrası nefes kesen pozlar! Melek Mosso'dan yırtmaçlı dar elbiseli cesur paylaşım - Sayfa 24

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Kalça estetiği sonrası nefes kesen pozlar! Melek Mosso’dan yırtmaçlı dar elbiseli cesur paylaşım
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