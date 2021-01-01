Transferini Böyle Kutladı

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Manchester United, 36 yaşındaki Portekizli yıldız için Juventus’a 15 milyon Euro ödeyecek.
Manchester United taraftarlığı ile bilinen güzel model Katrina Maria sosyal medya hesabından taraftara söz verdi.
Ünlü model Katrina Marina, “Ronaldo’nun ilk maça çıkışından sonra daha ateşli fotoğraflar paylaşacağım” açıklamasını yaptı. Bu açıklama ünlü modelin hayranlarını heyecanlandırdı.
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