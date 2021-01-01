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Transferini Böyle Kutladı

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Transferini Böyle Kutladı
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05 Eylül 2021 - 12:48
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Yılın en önemli transferleri arasına giren Ronaldo’nun Manchester United’a dönmesi etkisini göstermeye devam ediyor. Ünlü model Katrina Maria, Ronaldo’nun dönüşünden sonra taraftarlara söz verdi.

İngiltere’de yaz transfer döneminin son gününde gelen imza ile yılın en çok konuşulan transfer hamlelerinden biri resmiyet kazanmıştı.

Ronaldo’nun Manchester United’a geri dönmesi dünya basınının 1 numaralı maddesi haline geldi.

15 MİLYON EURO BONSERVİS

Manchester United, 36 yaşındaki Portekizli yıldız için Juventus’a 15 milyon Euro ödeyecek.

Bu miktar, transferdeki maddeler gereği 23 milyon Euro’ya çıkabilir.

Portekizli dünya yıldızı Ronaldo’nun yeniden Premier Lig’e dönmesi büyük bir ses getirdi.

TARAFTARA SÖZ VERDİ

Manchester United taraftarlığı ile bilinen güzel model Katrina Maria sosyal medya hesabından taraftara söz verdi.

“DAHA ATEŞLİ FOTOĞRAFLAR PAYLAŞACAĞIM”

Ünlü model Katrina Marina, “Ronaldo’nun ilk maça çıkışından sonra daha ateşli fotoğraflar paylaşacağım” açıklamasını yaptı. Bu açıklama ünlü modelin hayranlarını heyecanlandırdı.

Manchester United hayranı olan Katrina Maria, taraftaların büyük sevgisini kazanmış durumda.

Takımın başarılı veya başarısız olması onun için bir sorun teşkil etmiyor. Katrina Maria, her sene takımı destekliyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Katrina Maria, büyük bir fan kitlesine sahip.

Cesur paylaşımlarıyla tanınan Katrina Maria, sadece İngiltere’de değil, tüm Dünya’da tanınan bir kişiliğe sahip

Türkiye’den de hayranları bulunan Katrina Maria, paylaşımlarıyla göz dolduruyor.

Ronaldo transferi sonrası takipçisi artan ünlü model, yaptığı paylaşımlarla takipçilerini daha da arttırıyor.

Manchester United’ın oynadığı hiçbir maçı neredeyse kaçırmayan Katrina Maria, tribünde de bilinen bir kişiliğe sahip.

Katrina Maria ayrıca Manchester United efsaneleri arasında yer alan Eric Cantona hayranı.

Katrina Maria, Manchester United’dan bu sene şampiyonluk bekliyor.

 

 

 

 

 

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