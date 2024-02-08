Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Erdoğan’ın ekonomi modeline Merkez Bankası’nın kilit isminden ağır gönderme

Erdoğan’ın ekonomi modeline Merkez Bankası’nın kilit isminden ağır gönderme
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
08 Şubat 2024 - 18:11
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, Erdoğan’ın ekonomi politikasını eleştirerek, “Biz 7 aydır bu kopan bağlantıları tekrar ihdas ediyoruz” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, Erdoğan’ın ‘ekonomi modeli’nin ülkeyi nasıl zora soktuğunu anlattı.

Erdoğan’ın ekonomi modelinin sürdürülebilir olmadığı ortaya çıktı. Merkez Bankası’nın yeni başkanı Fatih Karahan’ın toplantısında olan ve konuşan Akçay bomba açıklamalarda bulundu.

Akçay, AKP’nin ülkeyi ne hale getirdiğini açıkladı.

“TEKRAR İHDAS EDİYORUZ”

Akçay, “İçinde bulunduğumuz durumu size hatırlatayım. Fonlama maliyeti ile mevduat faizi bağlantısı kopmuş, politika faizi ile enflasyon oranı bağlantısı kopmuş, faiz kur bağlantısı kopmuş. Biz 7 aydır bu kopan bağlantıları tekrar ihdas ediyoruz” ifadelerini kullandı.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.jpg

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Mehmet Şimşek “rasyonel politikalara geri dönüleceğini” söyleyerek faiz indirimi dönemini bitirdi.

Öte yandan Akçay’ın ismi eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın görevden ayrılması sonrası başkanlık için geçiyordu.

ekonomi-800x450.jpg

erdogan-yargitayin-aldigi-karar-asla-bir-kenara-itilemez-lxbc.jpg

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TÜRKİYE’DE GEÇİNEBİLİYOR MUSUNUZ? sorusuna cevap veremediTÜRKİYE’DE GEÇİNEBİLİYOR MUSUNUZ? sorusuna cevap veremedi
Fatih Karahan konuştu, TT Cevdet Akçay oldu!Fatih Karahan konuştu, TT Cevdet Akçay oldu!
Zühtü Arslan, Erdoğan’ın da katıldığı törende konuştu! ‘Hiçbir anayasal zemini yoktur…’Zühtü Arslan, Erdoğan’ın da katıldığı törende konuştu! ‘Hiçbir anayasal zemini yoktur…’
Eski Survivor yarışmacısı paylaştı! ‘Acil görev emri’yle apar topar Dominik’e gitti!Eski Survivor yarışmacısı paylaştı! ‘Acil görev emri’yle apar topar Dominik’e gitti!
Suudilerden kılık kıyafet devrimi: Çarşaf yasaklandı!Suudilerden kılık kıyafet devrimi: Çarşaf yasaklandı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Teğmenlere ihraç kararına dair MSB’den açıklama!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TÜRKİYE’DE GEÇİNEBİLİYOR MUSUNUZ? sorusuna cevap veremedi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fatih Karahan konuştu, TT Cevdet Akçay oldu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Canlı yayında gergin anlar! Deniz Zeyrek’in Lütfü Savaş’a göndermesi olay oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan’ın ekonomi modeline Merkez Bankası’nın kilit isminden ağır gönderme
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Zühtü Arslan, Erdoğan’ın da katıldığı törende konuştu! ‘Hiçbir anayasal zemini yoktur…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eski Survivor yarışmacısı paylaştı! ‘Acil görev emri’yle apar topar Dominik’e gitti!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Suudilerden kılık kıyafet devrimi: Çarşaf yasaklandı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Lütfü Savaş, Gökhan Zan’ı hedef aldı: Hatay’da protestocuları harekete geçiren oydu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sosyal medya fenomeni Pucca’nın ev sahibi isyan etti: ’16 aydır kira ödemiyor’
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan’ın ekonomi modeline Merkez Bankası’nın kilit isminden ağır göndermeŞubat 8, 2024-6:11 pm
Kazakistan’da toprak kayması can aldı!Şubat 8, 2024-11:29 am
Ekrem İmamoğlu’nun yeni seçim şarkısı belli olduŞubat 8, 2024-11:26 am
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yıl sonu enflasyon tahminini açıkladıŞubat 8, 2024-11:21 am
İstanbul Borsası yeni güne yükselişle başladıŞubat 8, 2024-10:25 am
Brent petrolün varil fiyatı 79,61 dolarŞubat 8, 2024-10:23 am
Bluesky halka açıldı: Bir günde bir milyon kullanıcı!Şubat 8, 2024-10:18 am

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !