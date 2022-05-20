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Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? 2022

Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? 2022
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20 Mayıs 2022 - 10:25

Memur ve emekli zammının ne zaman açıklanacağı ile ilgili açıklama yapıldı. Memur ve emekli maaşlarına en son ocak ayında zam yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında memur ve memur emeklilerine verilen ilk 6 ay için yüzde 5’lik zammı yüzde 7.5 olarak güncellediklerini açıklamıştı. Peki, memur emekli temmuz zammı ne kadar olacak ve ne zaman açıklanacak?

Memur emekli temmuz zammının ne kadar olacağı araştırılıyor. Memur ve emeklilere enflasyon oranına göre zam yapılacak. Enflasyon farkı oluşması durumunda maaşlara bu oran da ekleniyor. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu yaptığı açıklamada 1 Temmuz tarihine işaret etti. Konu ile ilgili son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den geldi.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ‘3600 ek gösterge meselesi sadece çalışanların değil, aynı zamanda emekli kamu çalışanlarının emekliliğini ilgilendiren bir sorundur. Temmuz’da yapacağımız düzenlemeler var. Emeklilerin maaşlarını, kamu çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen çalışmaları tamamlamak üzereyiz.’ dedi.

Memur ve emekli maaşlarına enflasyon oranına göre zam yapılacak. Enflasyon farkı oluşması durumunda memur maaşlarına bu oran da yansıtılacak. Henüz ne kadar zam yapılacağı netleşmedi. Ocak ayında enflasyon yıllık yüzde 48,69, şubat ayında enflasyon yüzde 54.44, mart ayında yüzde 61.14 oldu. Nisan ayında ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 7.25 artarken, yıllık bazda ise son 20 yılın en yüksek seviyesi görülerek yüzde 69.97 oldu.

Temmuz ayında haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından rakam netleşecek.

 

Memur ve emekli zammı ne kadar olacak 2022 memur emekli temmuz zammında son durum

 

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret, sözleşmeli personel, emeklilikte yaşa takılanlar ve 3600 ek göstergeye ilişkin olarak AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu “Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz’da Memur ve emeklilere maaş artışı yapılacak.” dedi.

EN SON OCAK AYINDA ZAM YAPILDI

Ocak ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılında memur ve memur emeklilerine verilen ilk 6 ay için yüzde 5’lik zammı yüzde 7.5 olarak güncellediklerini açıkladı. Böylece memurlar yüzde 30.5 oranında zam almış oldu.

 

Memur ve emekli zammı ne kadar olacak 2022 memur emekli temmuz zammında son durum

 

SSK ve Bağ-Kur’dan emekli olanlara yapılan zam oranlarını belirleyen 2021 yılı Temmuz-Aralık enflasyon rakamı belli oldu. TÜİK’in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 36,08 olurken Aralık ayı TÜFE yüzde 13.58 olarak gerçekleşti. Böylece emekliler yüzde 23,65 oranında zam almış oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşını 1500 liradan 2500 liraya çıkardıklarını açıkladı. En düşük maaş alan emekliler böylece yüzde 66 oranında zam almış oldu.

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