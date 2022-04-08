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AKP’nin Lüks Sahur Eğlencesi: Savcı Sayan’ın Paylaştığı Fatura Sahte Çıktı

AKP’nin Lüks Sahur Eğlencesi: Savcı Sayan’ın Paylaştığı Fatura Sahte Çıktı
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08 Nisan 2022 - 16:19

Ağrı’da AKP Gençlik Kolları’nın düzenlediği şatafatlı sahur hakkında tepkiler devam ederken Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın yayınladığı faturanın sahte olduğu ortaya çıktı.

Ağrı’da AKP Gençlik Kolları’nın düzenlediği şatafatlı sahur tepki çekerken, Ağrı Belediye Başkanı ile AKP Gençlik Kolları Başkanı’nın çelişkili açıklamaları dikkat çekti.

Türkiye, ülkenin çeşitli illerinde AKP Gençlik Kolları’nın düzenlediği sahurları konuşuyor. Türkiye’de milyonlarca vatandaş derin bir yoksulluk içinde mücadele verirken, AKP’lilerin şatafatlı sahur sofraları tepki çekti.

Müzikli ortamda lüks sofralarda yapılan sahur etkinliği büyük tepki çekerken, konuyla ilgili AKP’li isimlerden çelişkili açıklamalar geldi. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Twitter hesabından bir video ve akabinde sahur etkinliğinin faturasını paylaştı.

FATURA SAHTE ÇIKTI

Sayan’ın, sahur programına ilişkin yayınladığı faturanın sahte olduğu iddia edildi. Faturanın toplam hanesinde 21 bin TL yazarken, yazıyla belirtilen kısmında 20 bin TL yazdığı görülüyor.

İKİ FARKLI AÇIKLAMA

Sayan, 700 kişilik sahur etkinliği için bin 555 lira 54 kuruş KDV ve hizmet bedeli olarak 19 bin 444 lira 44 kuruş ödendiğini söyleyerek, sahurun faturasını gösterdi. Ancak AKP Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, çeşitli şehirlerden paylaştığı sahur fotoğraflarında Ağrı’daki etkinliğin 1500 öğrenciyle gerçekleştirildiğini yazmıştı.

AKP’li iki ismin paylaşımları arasındaki çelişki dikkat çekti.

 

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