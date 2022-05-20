ALTIN FİYATLARI 20 Mayıs: Altın düşer mi, yükselir mi?

Altın fiyatları gündemde yer alıyor. Çeyrek altın ve gram altında yaşanan değişiklikler yakından takip ediliyor. Fed’in daha hızlı faiz artırımına gidebileceği beklentisi ABD tahvil faizlerinin ve dolar endeksinin yükselişinde etkili olurken; altın fiyatları üzerinde baskı yaratıyor. Altın fiyatlarındaki yükseliş bugün de devam ediyor. Peki, canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın ne kadar? Altın düşer mi, yükselir mi?

Çeyrek Altın ve Gram Altın fiyatları 20 Mayıs itibari ile yoğun ilgi görüyor. Ons altın, ABD tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde yaşanan gerilemenin etkisiyle dün değer kazancına yöneldi. Gedik Yatırım Araştırma Müdürü Onurcan Bal ons altın ile ilgili ‘Fed’in daha agresif bir tutum ortaya koymasına bağlı olarak dolar küresel çapta nisan ayı başından itibaren güçlü bir değer kazanımı ortaya koyuyor.’ açıklamasında bulundu. Gram Altın bugün 945,11 liradan alınıyor ve 945,25 liradan satılıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bugün 945,11 liradan alınıyor ve 945,25 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 1.544,00 liradan alınıyor, 1.565,00 liradan satılıyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mayıs ayı Merkez Bankası toplantısında son durum

Merkez Bankası faiz toplantısı için geri sayım başladı. Merkez Bankası belirli tarihlerde toplantı yapıyor. Son toplantı 14 Nisan tarihinde gerçekleştirildi. TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 3 toplantısında bir değişiklik yapmamıştı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 3.088,00 liradan alınıyor, 3.132,00 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 6.165,00 liradan alınıyor, 6.239,00 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARINDA BASKI SÜRECEK Mİ?

Onurcan Bal – Gedik Yatırım Araştırma Müdürü

Fed üyeleri ve Fed Başkanı Powell’dan gelen şahin tonlu açıklamalar ve Fed’in daha agresif bir sıkılaşma kaydedeceğine ilişkin beklentiler küresel çaptaki fiyatlamalar ve ons altının seyri üzerinde etkili oluyor. Fed’in daha agresif bir tutum ortaya koymasına bağlı olarak dolar küresel çapta nisan ayı başından itibaren güçlü bir değer kazanımı ortaya koyuyor.

Dolar endeksi (DXY) nisan ayı başında 97 – 98’li seviyelerde bulunurken, mevcut durumda 103 – 104 bandında yer alıyor. Enflasyon endişeleri ve Fed’e ilişkin beklentiler ABD tahvil faizlerinde yükselişi de beraberinde getiriyor. Mevcut durumda Piyasalar Fed’in önümüzdeki birkaç toplantıda daha 50 baz puan faiz artırımına gitmesi ve yılın kalan bölümünde 25 baz puanlık faiz artırımlarıyla sıkılaşma sürecini devam ettirmesini öngörüyor. Ancak bu tarafta 50 baz puanlık faiz artırımlarının miktarını ve faiz artırımlarının ne kadar süreceğini enflasyonun seyri ve ekonominin genel görünümü belirleyecektir.

ALTINDA TEKNİK GÖRÜNÜM ZAYIFLADI

Rusya – Ukrayna savaşı ve artan endişelerle şubat ayından mart ayı ortalarına kadar yükselişlerin gözlendiği ons altında mart ortasından sonra düzeltme hareketleri etkili oldu. Enflasyon endişeleri, Fed’e ilişkin artan sıkılaşma beklentileri ve dolardaki değer kazanımı ons altını baskılayan temel gelişmeler olurken, ons altında nisan ortasından itibaren düşüşlerin hız kazandığı ve teknik görünümün zayıfladığı görülüyor.

Mart ayı içerisinde 1.900 dolarlı seviyelerde tutunma çabası içerisinde olan ons altın nisan ayında derinleşen satışlarla yeniden 1.850 – 1.800 dolar bandına kadar geri çekildi. Fed Başkanı Powell dünkü konuşmasında enflasyon düşene kadar para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceklerini, enflasyonun düştüğüne dair net ve ikna edici kanıtlar görmemeleri halinde daha agresif hareket etmeyi düşünmelerinin gerekeceğini ifade etti.