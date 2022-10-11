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Melisa Şenolsun göğüs dekolteli pozu ile sosyal medyayı salladı! ‘Ateş ediyor beng beng…’

Melisa Şenolsun göğüs dekolteli pozu ile sosyal medyayı salladı! ‘Ateş ediyor beng beng…’
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11 Ekim 2022 - 16:43

Rol aldığı projelerde canlandırdığı karakterlerle izleyicinin büyük bir beğenisini kazanan güzel oyuncu Melisa Şenolsun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Cesur göğüs dekoltesi kıyafetiyle verdiği pozlar Instagram’ı sallerken, Zeynep Bastık’tan flaş bir yorum geldi.

Melisa Şenolsun göğüs dekolteli pozu ile sosyal medyayı salladı! ‘Ateş ediyor beng beng…’ - Sayfa 1

Son olarak TRT 1’in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı’nda izleyici karşısında çıkan ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, Instagram hesabından yaptığı cesur göğüs dekolteli elbiseli paylaşım ile takipçilerini büyülemeyi başardı.

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Melisa Şenolsun göğüs dekolteli pozu ile sosyal medyayı salladı! ‘Ateş ediyor beng beng…’ - Sayfa 2

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Şenolsun’nun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, ünlü şarkıcı Zeynep Bastık’tan flaş bir yorum geldi.

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Melisa Şenolsun göğüs dekolteli pozu ile sosyal medyayı salladı! ‘Ateş ediyor beng beng…’ - Sayfa 3

MELİSA ŞENOLSUN’UN GÖĞÜS DEKOLTESİ OLAY OLDU

Geçtiğimiz günlerde Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde boy gösteren Melisa Şenolsun, Instagram hesabından iddialı elbisesiyle olan pozunu paylaştı.

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Melisa Şenolsun göğüs dekolteli pozu ile sosyal medyayı salladı! ‘Ateş ediyor beng beng…’ - Sayfa 4

Göğüs dekoltesi göbeğe kadar inen siyah elbisesiyle art arda poz veren güzel oyuncu sosyal medyada viral olan “Sağdan sola donat” sözünü paylaşımına not düştü.

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Melisa Şenolsun göğüs dekolteli pozu ile sosyal medyayı salladı! ‘Ateş ediyor beng beng…’ - Sayfa 5

 ZEYNEP BASTIK’TAN MELİSA ŞENOLSUN’A İLTİFAT

Fit vücudu, duru güzelliği ve cüretkar pozlarıyla adından söz ettirmeyi başaran Melisa Şenolsun’un “Sağdan sola donat” notuyla paylaştığı iddialı karaler Instagram’ı sallarken, ünlü şarkıcı Zeynep Bastık güzel oyuncunun paylaşımının altında “Bu nasıl güzellik artık” yorumunda bulundu. 26 yaşındaki güzel isim ise Bastık’a “Sus seninkini napıcaz asıl” yazarak karşı bir iltifatta bulundu.

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Melisa Şenolsun göğüs dekolteli pozu ile sosyal medyayı salladı! ‘Ateş ediyor beng beng…’ - Sayfa 6

Öte yandan kısa sürede binlerce beğeni alan Melisa Şenolsun’un hayranları da “Kalbimizi durdurmak mı derdiniz”, “Kusursuz güzellik”, “Bu güzellik halis mi”, “Offff ateş ediyorr beng beng” gibi yorumlarda bulundular.

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Melisa Şenolsun göğüs dekolteli pozu ile sosyal medyayı salladı! ‘Ateş ediyor beng beng…’ - Sayfa 7

Melisa Şenolsun’un o iddialı pozları…

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Melisa Şenolsun göğüs dekolteli pozu ile sosyal medyayı salladı! ‘Ateş ediyor beng beng…’ - Sayfa 8
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Melisa Şenolsun göğüs dekolteli pozu ile sosyal medyayı salladı! ‘Ateş ediyor beng beng…’ - Sayfa 9
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Melisa Şenolsun göğüs dekolteli pozu ile sosyal medyayı salladı! ‘Ateş ediyor beng beng…’ - Sayfa 10
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Melisa Şenolsun göğüs dekolteli pozu ile sosyal medyayı salladı! ‘Ateş ediyor beng beng…’ - Sayfa 11
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Melisa Şenolsun göğüs dekolteli pozu ile sosyal medyayı salladı! ‘Ateş ediyor beng beng…’ - Sayfa 12
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Melisa Şenolsun göğüs dekolteli pozu ile sosyal medyayı salladı! ‘Ateş ediyor beng beng…’ - Sayfa 13
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Melisa Şenolsun göğüs dekolteli pozu ile sosyal medyayı salladı! ‘Ateş ediyor beng beng…’ - Sayfa 14
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Melisa Şenolsun göğüs dekolteli pozu ile sosyal medyayı salladı! ‘Ateş ediyor beng beng…’ - Sayfa 15
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Melisa Şenolsun göğüs dekolteli pozu ile sosyal medyayı salladı! ‘Ateş ediyor beng beng…’ - Sayfa 16
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Melisa Şenolsun göğüs dekolteli pozu ile sosyal medyayı salladı! ‘Ateş ediyor beng beng…’ - Sayfa 17
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Melisa Şenolsun göğüs dekolteli pozu ile sosyal medyayı salladı! ‘Ateş ediyor beng beng…’ - Sayfa 18
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Melisa Şenolsun göğüs dekolteli pozu ile sosyal medyayı salladı! ‘Ateş ediyor beng beng…’ - Sayfa 19
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Melisa Şenolsun göğüs dekolteli pozu ile sosyal medyayı salladı! ‘Ateş ediyor beng beng…’ - Sayfa 20
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Melisa Şenolsun göğüs dekolteli pozu ile sosyal medyayı salladı! ‘Ateş ediyor beng beng…’ - Sayfa 21

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