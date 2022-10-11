Melisa Şenolsun göğüs dekolteli pozu ile sosyal medyayı salladı! ‘Ateş ediyor beng beng…’

Rol aldığı projelerde canlandırdığı karakterlerle izleyicinin büyük bir beğenisini kazanan güzel oyuncu Melisa Şenolsun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Cesur göğüs dekoltesi kıyafetiyle verdiği pozlar Instagram’ı sallerken, Zeynep Bastık’tan flaş bir yorum geldi.

Son olarak TRT 1’in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı’nda izleyici karşısında çıkan ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, Instagram hesabından yaptığı cesur göğüs dekolteli elbiseli paylaşım ile takipçilerini büyülemeyi başardı.

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Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Şenolsun’nun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, ünlü şarkıcı Zeynep Bastık’tan flaş bir yorum geldi.

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MELİSA ŞENOLSUN’UN GÖĞÜS DEKOLTESİ OLAY OLDU Geçtiğimiz günlerde Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde boy gösteren Melisa Şenolsun, Instagram hesabından iddialı elbisesiyle olan pozunu paylaştı.

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Göğüs dekoltesi göbeğe kadar inen siyah elbisesiyle art arda poz veren güzel oyuncu sosyal medyada viral olan “Sağdan sola donat” sözünü paylaşımına not düştü.

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ZEYNEP BASTIK’TAN MELİSA ŞENOLSUN’A İLTİFAT Fit vücudu, duru güzelliği ve cüretkar pozlarıyla adından söz ettirmeyi başaran Melisa Şenolsun’un “Sağdan sola donat” notuyla paylaştığı iddialı karaler Instagram’ı sallarken, ünlü şarkıcı Zeynep Bastık güzel oyuncunun paylaşımının altında “Bu nasıl güzellik artık” yorumunda bulundu. 26 yaşındaki güzel isim ise Bastık’a “Sus seninkini napıcaz asıl” yazarak karşı bir iltifatta bulundu.

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Öte yandan kısa sürede binlerce beğeni alan Melisa Şenolsun’un hayranları da “Kalbimizi durdurmak mı derdiniz”, “Kusursuz güzellik”, “Bu güzellik halis mi”, “Offff ateş ediyorr beng beng” gibi yorumlarda bulundular.

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Melisa Şenolsun’un o iddialı pozları…

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