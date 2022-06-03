Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

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DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK devam ederken gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik açıklamasında, ‘Asgari ücretin dar gelirli vatandaşımızı ekonomik olarak koruması gündemimizdedir. Yakından takip ediliyor. Vatandaşlarımızın hayat koşulları bizim partimizin her zaman gündemindedir.’ dedi.

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamada ‘Asgari ücrete temmuz zammı diye bir gündemimiz yok. Tarihsel olarak arttı. Bütün ücret türlerinde asgari ücret kadar geliri devre dışı bıraktık. Bu sene gerçekleşti. 3 ay sonra asgari ücret tartışması, 6 ay sonra tartışırsanız, 1 ay sonra da tartışırsınız. Çok şükür Türkiye programını kontrol altında yürütüyor.

Türkiye başaracaktır. Türkiye ihracata dayalı büyüyor. Türkiye sanayi üretimine bağlı büyüyor. Türkiye’nin büyümesi reel olarak sağlam temellere dayanıyor.’ demişti.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, “Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz’da memur ve emeklilere maaş artışı olacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak” açıklamasını yaptı.