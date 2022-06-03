Asgari ücret zammı ekonomiye dair çalışmalar devam ederken gündemde yer almayı sürdürüyor. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret 2022 yılı tutarı, brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti. Tüm gözler şimdi Temmuz ayında ek bir zam olup olmayacağında. Peki, asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari ücrete yeniden zam gelip gelmeyeceği son gelişmeler ile takip ediliyor. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammında peş peşe açıklama gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Gerektiğinde yıl ortasında değerlendirme yapılabileceğini’ bildirmesinin ardından, bu kapsamdaki beklentiler de artmıştı. İşte, 2022 temmuz zammında son durum…
ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Çelik, asgari ücrete temmuzda zam gelip gelmeyeceği yönündeki soruya, “Bunu Çalışma Bakanımız düzenli olarak açıklıyor. Düzenleme yapıldıktan sonra hemen bir çalışma başlamıyor. AK Parti açısından emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz genç arkadaşlarımız bunlardan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz. Vatandaşımızın ezilmemesi için stratejiler üretiyoruz. Sabah da toplantımız vardı. Onların zamanlaması içeriklendirilmesi henüz Çalışma Bakanlığı tarafından hangi takvimde yapıyorlar, onlar için bir şey söylemek için erken. Onlar olgunlaştığı zaman bizdeki bilgileri paylaşırız. Vatandaşlarımız şunu bilsinler ki çeşitli sosyal kesimlerden bize iletilen talepler sistematik şekilde değerlendiriliyor.” yanıtını verdi.
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DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK devam ederken gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik açıklamasında, ‘Asgari ücretin dar gelirli vatandaşımızı ekonomik olarak koruması gündemimizdedir. Yakından takip ediliyor. Vatandaşlarımızın hayat koşulları bizim partimizin her zaman gündemindedir.’ dedi.
Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamada ‘Asgari ücrete temmuz zammı diye bir gündemimiz yok. Tarihsel olarak arttı. Bütün ücret türlerinde asgari ücret kadar geliri devre dışı bıraktık. Bu sene gerçekleşti. 3 ay sonra asgari ücret tartışması, 6 ay sonra tartışırsanız, 1 ay sonra da tartışırsınız. Çok şükür Türkiye programını kontrol altında yürütüyor.
Türkiye başaracaktır. Türkiye ihracata dayalı büyüyor. Türkiye sanayi üretimine bağlı büyüyor. Türkiye’nin büyümesi reel olarak sağlam temellere dayanıyor.’ demişti.
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, “Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz’da memur ve emeklilere maaş artışı olacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak” açıklamasını yaptı.