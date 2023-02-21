Şanlıurfa, Adana, Kilis ve Diyarbakır’da okullar ne zaman açılacak?

Okulların hangi tarihte açılacağı araştırılıyor. Deprem bölgesindeki Adana, Şanlıurfa, Kilis ve Diyarbakır’da okulların açılacağı tarih son dakika açıklamasıyla belli oldu. Kahramanmaraş depreminin ardından yurt genelinde okullarda eğitim ve öğretime verilmişti. Deprem bölgesi dışında kalan 71 ilde verilen ara bugün sona erdi ve öğrenciler 2. dönem için ders başı yaptı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulunarak 10 ildeki okulların açılacağı tarihi de duyurdu. Peki Adana, Şanlıurfa, Kilis ve Diyarbakır’da okullar ne zaman açılacak? İşte MEB takvimi…
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Deprem bölgesinde yer alan 10 ildeki okulların ne zaman açılacağı netleşti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, şehir şehir okulların açılacağı tarihi de duyurdu. Deprem bölgeleri üç kategoriye ayrıldığını ifade eden Bakan Özer, 1 Mart tarihinden itibaren LGS ve YKS’ye girecek öğrencilere destekleme kurslarının açılacağını açıkladı. İşte Adana, Şanlıurfa, Kilis ve Diyarbakır’da okulların açılış tarihi…
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ADANA, ŞANLIURFA, KİLİS VE DİYARBAKIR’DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki okulların açılış tarihini duyurdu. Bakan Özer’in açıklamaları şu şekilde:
“10 ilimizde eğitim öğretime geçişi il bazlı değil ilçe ve okul bazlı sürdüreceğiz. 3 ayrı kategoride yer alan illerimizde okullarımızın sağlamlık raporlarına göre farklı zamanlarda eğitim öğretime başlayacağız.
Birinci kategoride Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde 1 mart itibariyle eğitime başlıyoruz.
İkinci kategoride Gaziantep ve Osmaniye’de verilen arayı 13 Mart’a kadar uzatıyoruz.
Üçüncü kategoride ise; Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay yer alıyor. Bu illerimizde de 1 Mart tarihine kadar vermiş olduğumuz ertelemeyi 27 Mart tarihine kadar uzatıyoruz.”
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NAKİLLERİNİ YAPTIRAN ÖĞRENCİ SAYISI 74 BİN 884’E YÜKSELDİ
Depremden etkilenen okulların son durumuna ilişkin Malatya’da basın toplantısı düzenleyen Özer, “Bugün itibariyle 71 ilimizde eğitim öğretim başladı. Yaklaşık 15 milyon öğretmenimiz eğitimle buluştu. 10 ilden 71 ile nakillerini yaptıran öğrenci sayımız 74 bin 884’e yükseldi. Bu sayı her geçen gün artıyor ve biz bu öğrencilerimizi istemeleri durumunda pansiyonlarımıza yerleştiriyoruz. Bu 10 ile daha sonra Elazığ eklendi. Elazığ’da da ikinci dönem şartını aramıyoruz. Elazığ’daki öğrencilerimize duyurmuş olalım. Sadece Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından sağlam raporu verilen okullarda eğitimi başlatacağız. Sağlam raporu almadan kesinlikle öğrenci ve öğretmenlerimizi okullara sokmayacağız. Eğitim başlayacak illerde de eğer sağlam raporu henüz alınmadıysa o okullarda eğitime başlamayacağız” dedi.