Şanlıurfa, Adana, Kilis ve Diyarbakır’da okullar ne zaman açılacak?

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NAKİLLERİNİ YAPTIRAN ÖĞRENCİ SAYISI 74 BİN 884’E YÜKSELDİ

Depremden etkilenen okulların son durumuna ilişkin Malatya’da basın toplantısı düzenleyen Özer, “Bugün itibariyle 71 ilimizde eğitim öğretim başladı. Yaklaşık 15 milyon öğretmenimiz eğitimle buluştu. 10 ilden 71 ile nakillerini yaptıran öğrenci sayımız 74 bin 884’e yükseldi. Bu sayı her geçen gün artıyor ve biz bu öğrencilerimizi istemeleri durumunda pansiyonlarımıza yerleştiriyoruz. Bu 10 ile daha sonra Elazığ eklendi. Elazığ’da da ikinci dönem şartını aramıyoruz. Elazığ’daki öğrencilerimize duyurmuş olalım. Sadece Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından sağlam raporu verilen okullarda eğitimi başlatacağız. Sağlam raporu almadan kesinlikle öğrenci ve öğretmenlerimizi okullara sokmayacağız. Eğitim başlayacak illerde de eğer sağlam raporu henüz alınmadıysa o okullarda eğitime başlamayacağız” dedi.