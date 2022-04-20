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22 Nisan’da okullar tatil mi?

22 Nisan’da okullar tatil mi?
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20 Nisan 2022 - 10:03

22 Nisan’da okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. 22 Nisan ve 23 Nisan tatili hakkında araştırmalar hız kazandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl kutlanan milli bayramlar arasında yer alıyor. Bu özel günde okullarda günün anlam ve önemine uygun etkinlikler düzenleniyor. Peki, 22 Nisan’da okullar tatil mi? Cuma günü yarım gün mü?

22 Nisan’da okulların yarım gün olup olmadığı merak ediliyor. 23 Nisan resmi tatiller arasında yer alıyor. Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre resmi tatil günleri belirleniyor. Buna göre kamu kurum ve kuruluşlarda çalışmaya ara veriliyor. Bu sene 23 Nisan cumartesi gününe denk geliyor. İşte 22 Nisan hakkında bilgiler

22 NİSAN’DA OKULLAR TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. 22 Nisan ise tatil veya yarım gün olmayacak.

İŞTE RESMİ TATİLLER

Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü genel tatil günleridir.

A) Resmi bayram günleri şunlardır:

(Değişik: 20/4/1983 – 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

 

22 Nisan’da okullar tatil mi Cuma günü yarım gün mü 23 Nisan resmi tatili hakkında bilgiler

 

19 Mayıs günü Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

B) Dini bayramlar şunlardır:

Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00’ten itibaren 3,5 gündür.

Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00’ten itibaren 4,5 gündür.

C) (Değişik: 22/4/2009 – 5892/1 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatilidir.

D) (Değişik: 20/4/1983 – 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. (1)

Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.

 

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