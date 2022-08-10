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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu gönlünü milli yıldıza kaptırdı! Aşkları belgelendi

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu gönlünü milli yıldıza kaptırdı! Aşkları belgelendi
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10 Ağustos 2022 - 16:26

Survivor 2021 yarışmasıyla şöhrete kavuşan Aleyna Kalaycıoğlu, Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin aşkı görüntülerle belgelendi.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu gönlünü milli yıldıza kaptırdı! Aşkları belgelendi - Sayfa 1

Milli futbolcu Cengiz Ünder ile, Survivor 2021 yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu aşk yaşamaya başladı.

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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu gönlünü milli yıldıza kaptırdı! Aşkları belgelendi - Sayfa 2

GÖZLERDEN UZAK TATİL
Çiftin şu anda gözlerden uzak bir yerde tatilde olduğu ortaya çıktı. İkili, çıkan haberler sonrası sessizliğini korudu.

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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu gönlünü milli yıldıza kaptırdı! Aşkları belgelendi - Sayfa 3

Kalaycıoğlu’nun, Marsilya’nın doğusunda yer alan Cassis bölgesinde olduğu öğrenildi.

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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu gönlünü milli yıldıza kaptırdı! Aşkları belgelendi - Sayfa 4

25 yaşındaki ünlü futbolcu Cengiz Ünder, geçtiğimiz yıl İtalyan ekibi Roma’dan Fransız ekibi Olimpik Marsilya’ya transfer olmuştu.

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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu gönlünü milli yıldıza kaptırdı! Aşkları belgelendi - Sayfa 5

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?
Aleyna Kalaycıoğlu 1998 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Yalova’da büyüyen Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi ve babası o 10 yaşındayken ayrıldı.

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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu gönlünü milli yıldıza kaptırdı! Aşkları belgelendi - Sayfa 6

Annesi ve babasının boşanmasının ardından annesi ve kardeşleriyle İstanbul’a taşınan Aleyna Kalaycıoğlu, liseden sonra dil eğitimi alarak sınavlara hazırlandı.

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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu gönlünü milli yıldıza kaptırdı! Aşkları belgelendi - Sayfa 7

Amerika’da uçak mühendisliği bölümünü kazanan Aleyna Kalaycıoğlu 10 senedir Voleybol oynuyor. Üç senedir de ‘beach volleyball’ okul takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor 2021’de mücadele etmişti.

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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu gönlünü milli yıldıza kaptırdı! Aşkları belgelendi - Sayfa 8
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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu gönlünü milli yıldıza kaptırdı! Aşkları belgelendi - Sayfa 9
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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu gönlünü milli yıldıza kaptırdı! Aşkları belgelendi - Sayfa 10
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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu gönlünü milli yıldıza kaptırdı! Aşkları belgelendi - Sayfa 11
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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu gönlünü milli yıldıza kaptırdı! Aşkları belgelendi - Sayfa 12
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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu gönlünü milli yıldıza kaptırdı! Aşkları belgelendi - Sayfa 13
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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu gönlünü milli yıldıza kaptırdı! Aşkları belgelendi - Sayfa 14
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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu gönlünü milli yıldıza kaptırdı! Aşkları belgelendi - Sayfa 15
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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu gönlünü milli yıldıza kaptırdı! Aşkları belgelendi - Sayfa 16
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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu gönlünü milli yıldıza kaptırdı! Aşkları belgelendi - Sayfa 17
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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu gönlünü milli yıldıza kaptırdı! Aşkları belgelendi - Sayfa 18
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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu gönlünü milli yıldıza kaptırdı! Aşkları belgelendi - Sayfa 19
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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu gönlünü milli yıldıza kaptırdı! Aşkları belgelendi - Sayfa 20
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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu gönlünü milli yıldıza kaptırdı! Aşkları belgelendi - Sayfa 21
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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu gönlünü milli yıldıza kaptırdı! Aşkları belgelendi - Sayfa 22
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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu gönlünü milli yıldıza kaptırdı! Aşkları belgelendi - Sayfa 23
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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu gönlünü milli yıldıza kaptırdı! Aşkları belgelendi - Sayfa 24
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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu gönlünü milli yıldıza kaptırdı! Aşkları belgelendi - Sayfa 25
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