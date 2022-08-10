Survivor Aleyna Kalaycıoğlu gönlünü milli yıldıza kaptırdı! Aşkları belgelendi

Survivor 2021 yarışmasıyla şöhrete kavuşan Aleyna Kalaycıoğlu, Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin aşkı görüntülerle belgelendi.

Milli futbolcu Cengiz Ünder ile, Survivor 2021 yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu aşk yaşamaya başladı.

GÖZLERDEN UZAK TATİL

Çiftin şu anda gözlerden uzak bir yerde tatilde olduğu ortaya çıktı. İkili, çıkan haberler sonrası sessizliğini korudu.