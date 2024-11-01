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Mehmet Şimşek vergi yüzsüzler listesini açıkladı. Listede ünlü firmalar var

Mehmet Şimşek vergi yüzsüzler listesini açıkladı. Listede ünlü firmalar var
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Kasım 2024 - 17:08

Hazine ve Maliye Bakanı vergi yüzsüzleri listesini açıkladı. Listede ünlü firmaların olduğu belirtiliyor. Listenin ilk sırasındaki firmanın vergi borcu, 3 milyar 23 milyon lira olduğu görüldü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergi yüzsüzlerinin listesini açıklayacağını duyurmuştu. İşte o liste açıklandı. Listenin ilk sırasında TÜRKTAB TÜTÜN MAMÜLLERİ PAZARLAMA VE DAĞITIM ANONİM ŞİRKET yer aldı. O şirketin toplam vergi borcu 3 milyar 23 milyon 325 bin lira olduğu görüldü. Listenin ikinci sırasında Uluslararası Akaryakıt dağıtım limited şirketi yer aldı. Şirketin 2 milyar 449 Milyon 525 bin lira vergi borcu olduğu ortaya çıktı. Üçüncü sarada Enkad İnşaat Metal ve Yapı Endüstri Malülleri Sanayi Ticaret Şirketi yer aldı. Bu şirketin vergi borcu ise 2 milyar 255 Milyon lira olarak açıklandı. Yurtdışında kaçak yaşayan Cem Uzan listede 39’uncu sırada yer aldı. Vergi borcunun 907 milyon lira olduğu görüldü.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sabah yaptığı paylaşımda, devlete kesinleşen vergi borcu ve cezası olan 36 bin 806 mükellefin bugün ilan edileceğini belirterek, “Bu mükelleflerin 30 bin 696’sının borcunun tahsil kabiliyeti yok. Vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların toplamı 914,9 milyar lira ancak tahsil kabiliyeti olmayan alacak tutarı da 812,8 milyar lira, bu alacakların yüzde 88,8’inin tahsilat imkanı bulunmuyor.” demişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığının açıkladığı listenin tamamı:

https://dijital.gib.gov.tr/293SiraNoluVukGenelTebligiMukellefListesi?tab=1B

 

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