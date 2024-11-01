EPDK, petrol piyasası lisans yönetmeliğinİ değiştirdi

EPDK’nın yeni haberine göre, petrol piyasasında lisans sahipleri artık asgari ödenmiş sermaye miktarını sağlamak ve korumakla yükümlü tutuluyor.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), petrol piyasasında lisans sahiplerine, asgari ödenmiş sermaye miktarını sağlamak yükümlülüğü getirildi.
EPDK’nin “Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayınlandı.
Buna göre lisans sahipleri, kurul kararı ile belirlenen asgari ödenmiş sermaye miktarını sağlamak ve korumakla yükümlü olacak.
LİSANS SONLANDIRMA İŞLEMİ
Ödenmiş sermaye miktarını sağlayamayanlara lisans sona erdirme işlemi uygulanacak.
DEĞİŞİKLİK
Ayrıca aynı yönetmeliğin 7. maddesinin ilgili fıkrası da şu şekilde değiştirildi:
Rafinerici, iletim, depolama, işleme, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansları için, başvuru sahibi tüzel kişinin; 13 Ocak 2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda anonim şirket ya da limited şirket olması ve Kurul Kararı ile belirlenen asgari ödenmiş sermayeyi sağlaması zorunludur.