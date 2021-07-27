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Mehmet Özhaseki ”Sanayiyi Göçmenler Ayakta Tutuyor, Onları Kimse Gönderemez”

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Mehmet Özhaseki ”Sanayiyi Göçmenler Ayakta Tutuyor, Onları Kimse Gönderemez”
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27 Temmuz 2021 - 12:48
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Suriye ve Afgan göçmenlere ilişkin açıklamalarda bulunan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, mültecilerin kimse gönderemeyeceğini söyledi.

AKP’li Özhaseki: Sanayiyi Göçmenler Ayakta Tutuyor, Onları Kimse Gönderemez

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde Suriyelileri kendi ülkelerine göndermek istediklerini söylemiş, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ise,  ”Bize sığınan Allah’ın kullarını biz katillerin kucağına atmayız” sözleriyle yanıt vermişti.

ÖZHASEKİ’DEN MÜLTECİ AÇIKLAMASI

Mülteci sorununa ilişkin tartışmalara AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki de katıldı.

Sözcü’den Müslim Evci’nin haberine göre; Kayseri’de katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Özhaseki mültecilerin Türkiye ekonomisine katkı sağladığını ve gönderilmeleri gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

“BU İNSANLARIN SEVK VE İDARESİ KOLAY DEĞİL”

Kendi yanında da yabancı uyruklu birisinin dış ticarete baktığını ifade eden Özhaseki, “Bu işin birkaç boyutu var. Birincisi insani boyut. Zorda kalan insanlara kapıyı kapatmak ne kadar doğrudur bilmiyorum. Bizim yanımızda şimdi bir arkadaş çalışıyor. Arapçası, İngilizcesi var ve bizim dış ticaretimize bakıyor. Çocuğu da bizimle çalışıyor. Çok zor dönemlerden geçmişler. Bunlar duvarları aşıp gelmiş. Allah kimseyi vatansız bırakmasın bu çok zor bir şey. Orada milyonlarca insan dışarıya kaçmış. Son dönemde orada insanların başına bombalar yağdırdılar. Bu insanlar oradan kaçtığı zaman ne yapacaksınız? Yarın bir gün tarih önünde nasıl hesap vereceksiniz? Bu insanların sevk ve idaresi kolay değil” dedi.

“SANAYİYİ AYAKTA TUTUYORLAR”

Mültecilerin bazı şehirlerde sanayiyi ayakta tuttuğunu söyleyen Özhaseki şöyle konuştu:

* Şimdi bazı şehirlerde sanayiyi onlar ayakta tutuyorlar. Gaziantep sanayisine gidin yüzbinlerce insan en ağır ve en zor işlerde çalışıyorlar. Kayseri sanayisinde de öyle. İşçi bulamıyorlar, bu adamlar çalışıyor.

* Asayiş yönünden de öyle. Bizim aramızdaki oranlara bakıldığı zaman bizi geçen bir asayişsizlik yok. Her toplumun içerisinde iyisi de olur, kötüsü de olur.

* Gelenler içerisinde mutlaka olumsuz insanlar da vardır. Bunların sayı olarak suç işleme oranı bizden çok yüksek değil. Şu ana kadar da herhangi bir sıkıntı doğmadı. Bu insanların ekonomimize de katkıları var. İçlerinde okumu tahsilli olanlar da var.

“KALAN KISMI UYUM GÖSTERİR”

“Bunları kimse de gönderemez” diyen Özhaseki, “İleri geri konuşuyorlar öyle. Öyle bir şeyin olacağını da kimse düşünmesin. Muhalefet liderlerinden birisi diğer muhalefet liderlerinden birisine ‘Boşuna popülizm yapmayın, gönderemezsiniz” dedi. Evet, ne yazık ki öyle. İnşallah zamanı geldiğinde bir kısmı gider, kalanlarda uyum gösterirler” şeklinde konuştu.

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