Muharrem İnce’nin sahte dekont soruşturması tamamlandı!

Muharrem İnce’yle ilgili sosyal medyada paylaşılan sahte dekontla ilgili iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. 5 sanık hakkında 9’ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Maksut Serim müşteki, Elif Duman ile Kerime Oruç ise mağdur olarak yer aldı.
İddianamede, Arkan G, Ethem G, Gülsün A, Kadir A, Mehmet G, Mehmet Ali C, Murat T, Mustafa Cengiz Ç, Salim Faruk K, Seyfullah T, Tekin A. ve Tülün K. şüpheli oldu.
Şüphelilerin, “sahte özel belgeyi bilerek kullanmak” “kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” ve “sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret” suçlarından 4 yıldan 9 yıl 6’şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.
İddianameye göre, cumhurbaşkanı seçiminde aday olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin sosyal medya hesabından 10 Mayıs 2023’te, “45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ’cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz? Bu aşağılık teröristlerin kumpaslarından medet umanlar, bunları yayanlar, bunlara inananlar; kumpas davaları döneminde yaşananları hatırlamıyor musunuz? Bu aşağılık teröristlerle ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim.” şeklinde paylaşım yapıldı.
Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu paylaşımdaki iddiaların araştırılması amacıyla resen soruşturma başlattı.
Soruşturma sonucu eylemin seçim sürecinde bir cumhurbaşkanı adayını olumsuz yönde etkilemek üzere Fetullahçı Terör Örgütü’nce (FETÖ) toplu halde işlenmiş olabileceği konusunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgu, emare ve delillerin bulunduğu kaydedilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:
“Müşteki Muharrem İnce’nin şahsına, şeref, onur ve saygınlığına, cinsel dokunulmazlığına, siyasi kişiliğine, aile hayatına ve itibarına saldırılar yapılmıştır. İnce’ye sahte belge ve kayıtlarla saldırıda bulunulduğu, siyasi iktidara yakın çevrelerle işbirliği yaptığı yönünde sosyal medya ve internet mecralarında paylaşımların yapıldığı ve müşteki hakkında olumsuz yönde algı süreci yürütülmüştür.
Müştekinin illegal yollarla siyasi iktidara ve Cumhurbaşkanına yakın kişilerden yüklü miktarda hukuka aykırı olarak para aldığını iddia eden sahte banka dekontlarının oluşturulduğu, müştekinin kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak ele geçirildiği ve yayıldığı, oluşturulan bu sahte dekontların internet ve sosyal medya mecralarında dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir.”