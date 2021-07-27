Erdoğan’ın Rize’de Vatandaşa Fırlattığı Çayın Sırrı Ortaya Çıktı!

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rize’de vatandaşa fırlattığı çayların sırrını yazdı.

Saymaz’ın bugünkü yazısı şöyle oldu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta sel felaketinden ötürü ziyaret ettiği Rize Güneysu’da vatandaşa çay dağıttı.

Amasya’da elma, Ordu’da fın­dık ve Mersin’de limon ikram etmek neyse…

Çayın başkentinde çay vermek de o!

Erdoğan’ın da memleketi olan 15 bin nüfuslu Güneysu’da 7 bin çay defteri bulunuyor.

Her defter bir üretici demek.

İlçede biri Çay-Kur’a ait olmak üzere 17 çay fabrikası var.

O kadar ki evlerin avlusunda bile çay yetişiyor.

PAKETİ 4.20 TL

Hiç mi sevinen olmadı bu arma­ğana?

Oldu elbette.

Beleş çayı kapmak için kalkan bir­kaç yandaş el vardı.

Çayı üreten Or-Çay’ın sahibi Mehmet Erdoğan da mutlu…

Bir vakitler MÜSİAD Şube Başka­nı olan Erdoğan, çayın özel sek­törde alım fiyatını tayin eden Rize Ticaret Borsası’nı yönetiyor.

Bana verdiği bilgiye göre Cum­hurbaşkanı’nın dağıttığı çay özel olarak AK Parti için üretildi. AK Parti 2018 ve 2020’de 80’er ton aldığı çayın kilosu için Or-Çay’a 21 TL ödedi.

200’er gramlık paketler halin­de dağıtılan çayın bir adedi 4,20 TL denk geliyor.

Yani Cumhurbaşkanınca fırlatı­lan çay aslında AK Parti’nindi.

Günün sonunda kazanan Or-Çay oldu.

Rizeliler değil.

ÇAYDA ÖZEL VURGUN

Çünkü Rizeliler daha kaliteli buldukları için Çay-Kur çayını tüke­tiyor.

Hele ki şu günlerde özel sektöre lanet ediyorlar.

Neden mi?

Çay-Kur, yaş çayda taban fiyatı olarak kilogram başına üretici­ye 3.87 TL veriyor. 13 kuruş da destek primi ödüyor.

Etti 4 TL.

Fakat çayın hepsini Çay-Kur almıyor.

Çay-Kur, alımda kota uyguluyor. Geçen mayıs ayındaki birinci sür­günde dekar başına 600 TL çay alı­nırken, ikinci sürgünde 450 kiloya düşürüldü.

Özel çay fabrikaları da fırsat bu fırsat, alım fiyatını 2.87 TL’ye kadar indirdi.

Yaklaşık 100 milyon TL’lik vur­gun oluştu.

AĞABEY ÇAY-KUR’DA KARDEŞ AK PARTİ’DE

AK Parti Rize İl Başkanı İs­hak Alim’in ağabeyi Yusuf Ziya Alim’in Çay-Kur’da Genel Müdür olarak atanması siyasi bas­kının ne denli pervasızca işlediğini gösteriyor.

Bu yetmezmiş gibi eski AK Parti Rize Milletvekili Hikmet Ayar da yö­netim kurulu üyesi oldu. Kurum adeta siyasi arpalığa çevrildi.

Bu arada, özel sektör bakanlık üzerinden Çay-Kur’a baskı yaparak, kotanın aşağıya çekilmesini yol açtı.

NE ÇEKTİYSE EVLADINDAN…

Rizelinin Cumhurbaşkanın­dan tek beklentisi vardı: Özel sektörün taban fiyat altında alım yapmasına müdahale etmesi. Ne var ki Cumhurbaşkanı, beleş çay fır­latmakla yetindi.

Rizeliler ne çektiyse evladından çekiyor.

Eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın iktidarında inşa edilen Karadeniz Otoyolu, Rize’nin sahiliyle bağını koparmıştı. O tarihte Mesut’çu olan müteahhitler, şimdi Erdoğan’ı des­tekliyor. Aynı müteahhitler dereleri HES’lerle kurutuyor, dağları oyu­yor, sahilini betonla dolduruyor. Ri­ze’nin insanı da çayı ve çiçeği de denizi ve deresi de Mehmet Cengiz­lere zimmetlendi.

Her seçimde oyunu ‘şehrin uşağı­na’ veren Rizeli giderek bir bardak çaya muhtaç hale geliyor.

Bu yıl Çay-Kur’a alınacak 210 mevsimlik işçi kadrosu için 23 bin…

Altı kişilik temizlik işçi kadrosu için 1906 başvurdu.

Kimi Rizeliler ballı ihale kapıyor.

Kimileri de bir paket çay.

Or-Çay AK Parti’ye 160 bin çay sattı

Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan ile Cumhurbaşka­nı Erdoğan’ın dağıttığı çayı ve çay piyasasını konuştuk.

■ Erdoğan’ın attığı çayı siz mi ürettiniz?

Evet. AK Parti’ye has 200 gram­lık bir ambalajda özel olarak üreti­yoruz. 2018 ve 2020’de iki parti halinde sattık. Bu 2020 çayı.

■ Bir paketi ne kadar?

Kilosu 21 TL. Bir paketi 4.20 TL’ye gelir.

■ 2020’de kaç ton aldılar?

Yanılmıyorsam, 80 küsur ton. 2018’de de aşağı yukarı aynı.

■ Özel fabrikalar neden ta­ban fiyat altında alım yapıyor?

Çay-Kur geçen yıl yaş çayda kilo başına 80 kuruş zarar etti. 700 bin ton yaş çay satın aldı. 550 milyon zarar… Zararın sebebi, kuru çaya zam yapmayışı. Bu bizi de frenliyor. O fiyatın üstüne çıkamıyoruz. Geçen yıl kömürü 140 dolardan alıyorduk. Şu an 200 dolar. İşçilik, elektrik, mazot ve ben­zinde yüzde 20-30 artış var. Özel sektör şöyle düşünür: Zarar eder­sem iflas ederim. Çay-Kur zarar etse de devlet karşılar.

■ Bu sene taban fiyat üstün­de alım olur mu?

Yok. Stok çok fazla.

■ Siz yaş çayı kaça alıyorsu­nuz?

Birinci sürgünde 3.20 TL’den al­dım. Şu an 3.10 ile 3.20 arasında.

‘Özel sektör Çay-Kur’a baskı yapıyor’

Çay Üreticileri Dayanışma Derne­ği Başkanı Mustafa Mavi ile üretici­nin sorunlarını konuştuk

■ Üreticinin vaziyeti ne?

Özelde fiyat 2.70 TL’ye kadar düştü. Çay-Kur’un kotayı günlük 15 kiloya düşürmesi ve 2-3 fabrikanın selden dolayı kapanması fırsat bilin­di. Özel fabrikalar birinci sürgünde 270 bin ton çay aldı. 100 milyon TL vurgun yaptı. İkinci sürgünde siyasilerin özele baskı yapması ge­rekirdi. Tam tersi oldu. Çay-Kur’un dekar başına kotası 600’den 450 kiloya düştü. Bu da özelin iştahını kabarttı.

Çay-Kur, taban fiyatı yüksek açıklasa özel sektör bu fiyata in­mez. Çay-Kur’un Genel Müdürü ile konuştum. “Kotayı düşürmeniz alacağınız çayı azaltmaz, fakat özelin vereceği fiyatı azaltır” dedim. O da “Rize Ticaret Borsası, bakan­lık üzerinden Çay-Kur’a aşırı baskı yapıyor” dedi.

■ Ne baskısı?

“Çay almayacaksın. Az çay ala­caksın.” Bu da çayın özele yönel­mesine neden oluyor.

■ Rize’de çay dağıtılır mı?

Dağıtılmaz. Çünkü herkesin çayı var. Halkın yüzde 60’ı özel sektör çayı içmez, Çay-Kur’un çayını içer, daha kaliteli olduğu için. Yüzde 40’ı özel çayı alır. Yüzde 20’si dışarıya satar, yüzde 20’si içer.