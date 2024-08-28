Mehmet Ali Erbil imam nikahı kıydığı sevgilisi Gülseren Ceylan’dan ayrıldı!

41 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan’la imam nikahı kıyan Mehmet Ali Erbil’den kötü haber geldi. İtiraftan bir hafta sonra gelen ayrılık haberi sosyal medyada gündem oldu.

Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen 67 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, 26 yaşındaki sevgilisi Gülseren Ceylan’a evlilik teklif etmişti. Ancak bu tekliften hemen sonra ayrılık gelmişti. Ünlü şovmen, genç sevgilisiyle geçtiğimiz aylarda yeniden barışmıştı.

“Cinsel anlamda sağlıklı bir erkeğim.” diyen Mehmet Ali Erbil için genç sevgili, ailesine de rest çekmişti.

“EN AZINDAN GÜNAHA GİRMİYORUZ”

Geçtiğimiz gün ilk kez dini nikah yaptığını söyleyen ünlü şovmen, “Zaten evli gibiyiz. Her şey çok güzel gidiyor. Gülseren istedi imam nikahı olmasını, ben de tamam dedim. En azından günaha girmiyoruz.” demişti.

GÜLSEREN AÇIKLADI

Ancak bu açıklamadan kısa süre sonra yine bir ayrılık haberi geldi. Gülseren Ceylan, gece yarısı yaptığı paylaşımda “Mehmet Ali ile yollarımı ayırdım, ayrılık sebebi ile ilgili saçma sapan uydurma haberleri yapmayıp umarım bu defa bize saygı duyarsınız.” dedi.

POZİTİFLİK İSTİYOR

Mali’nin genç sevgilisi, daha sonra da “Hayatıma kaldığım yerden kaossuz mutlu, pozitif bir şekilde devam etmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.