Ünlü Oyuncudan Yazılı İtiraf !

Pulp Fiction, Kill Bill serisi başta olmak üzere birçok unutulmaz filmde rol alan 51 yaşındaki Uma Thurman ‘Şimdiye kadarki hayatımın en karanlık sırrı’ diye tanımladığı bir gerçeği itiraf etti.
“Bunu açıklayarak kazanabileceğim hiçbir şey yok, hatta kaybedeceğim çok şey olabilir. Bu benim hayatımın en karanlık sırrı. Sizi temin ederim ki hiç kimse isteyerek o masaya yatmaz…”
Bunlar, 20’li yaşlarının sonunda, kariyer basamaklarını yeni yeni tırmanmaya başladığı sırada hamile kalan ve bebeğini aldıran ünlü oyuncunun “yazılı itirafından” satırlar.
Pulp Fiction, Kill Bill serisi başta olmak üzere birçok unutulmaz filmde rol alan 51 yaşındaki Uma Thurman “Şimdiye kadarki hayatımın en karanlık sırrı” diye tanımladığı bir gerçeği itiraf etti.
‘KİMSE İSTEYEREK KÜRTAJ MASASINA YATMAZ’
Thurman, Washington Post gazetesi için, ABD’nin Teksas eyaletinde çıkan ve büyük tartışmalara yol açan kürtaj yasasına göndermeler yapan bir makale kaleme aldı.
Henüz 20’li yaşlarındayken kendisinden yaşça çok büyük bir adamdan hamile kaldığını söyleyen Thurman, bebeğini aldırdığını açıkladı.
“Bu sırrımı açığa vurmakla kazanabileceğim hiçbir şey yok, ama belki kaybedecek çok şeyim olabilir” diye yazan Uma Thurman “kimsenin isteyerek kürtaj masasına yatmayacağını da” satırlarına ekledi.