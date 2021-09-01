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Ünlü Oyuncudan Yazılı İtiraf !

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Ünlü Oyuncudan Yazılı İtiraf !
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23 Eylül 2021 - 16:33
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Ünlü oyuncu Uma Thurman ‘Şimdiye kadarki hayatımın en karanlık sırrı’ diye tanımladığı bir gerçeği itiraf etti.

Pulp Fiction, Kill Bill serisi başta olmak üzere birçok unutulmaz filmde rol alan 51 yaşındaki Uma Thurman ‘Şimdiye kadarki hayatımın en karanlık sırrı’ diye tanımladığı bir gerçeği itiraf etti.

Hayatının en karanlık sırrını ilk kez açıkladı! ‘Hiç kimse isteyerek...’ - Sayfa 2

“Bunu açıklayarak kazanabileceğim hiçbir şey yok, hatta kaybedeceğim çok şey olabilir. Bu benim hayatımın en karanlık sırrı. Sizi temin ederim ki hiç kimse isteyerek o masaya yatmaz…”

Hayatının en karanlık sırrını ilk kez açıkladı! ‘Hiç kimse isteyerek...’ - Sayfa 3

Bunlar, 20’li yaşlarının sonunda, kariyer basamaklarını yeni yeni tırmanmaya başladığı sırada hamile kalan ve bebeğini aldıran ünlü oyuncunun “yazılı itirafından” satırlar.

Hayatının en karanlık sırrını ilk kez açıkladı! ‘Hiç kimse isteyerek...’ - Sayfa 4

Pulp Fiction, Kill Bill serisi başta olmak üzere birçok unutulmaz filmde rol alan 51 yaşındaki Uma Thurman “Şimdiye kadarki hayatımın en karanlık sırrı” diye tanımladığı bir gerçeği itiraf etti.

Hayatının en karanlık sırrını ilk kez açıkladı! ‘Hiç kimse isteyerek...’ - Sayfa 5
Hayatının en karanlık sırrını ilk kez açıkladı! ‘Hiç kimse isteyerek...’ - Sayfa 6

‘KİMSE İSTEYEREK KÜRTAJ MASASINA YATMAZ’

Thurman, Washington Post gazetesi için, ABD’nin Teksas eyaletinde çıkan ve büyük tartışmalara yol açan kürtaj yasasına göndermeler yapan bir makale kaleme aldı.

Hayatının en karanlık sırrını ilk kez açıkladı! ‘Hiç kimse isteyerek...’ - Sayfa 7

Henüz 20’li yaşlarındayken kendisinden yaşça çok büyük bir adamdan hamile kaldığını söyleyen Thurman, bebeğini aldırdığını açıkladı.

Hayatının en karanlık sırrını ilk kez açıkladı! ‘Hiç kimse isteyerek...’ - Sayfa 8

“Bu sırrımı açığa vurmakla kazanabileceğim hiçbir şey yok, ama belki kaybedecek çok şeyim olabilir” diye yazan Uma Thurman “kimsenin isteyerek kürtaj masasına yatmayacağını da” satırlarına ekledi.

Hayatının en karanlık sırrını ilk kez açıkladı! ‘Hiç kimse isteyerek...’ - Sayfa 9
Hayatının en karanlık sırrını ilk kez açıkladı! ‘Hiç kimse isteyerek...’ - Sayfa 10
Hayatının en karanlık sırrını ilk kez açıkladı! ‘Hiç kimse isteyerek...’ - Sayfa 11
Hayatının en karanlık sırrını ilk kez açıkladı! ‘Hiç kimse isteyerek...’ - Sayfa 12
Hayatının en karanlık sırrını ilk kez açıkladı! ‘Hiç kimse isteyerek...’ - Sayfa 13
Hayatının en karanlık sırrını ilk kez açıkladı! ‘Hiç kimse isteyerek...’ - Sayfa 14
Hayatının en karanlık sırrını ilk kez açıkladı! ‘Hiç kimse isteyerek...’ - Sayfa 15
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