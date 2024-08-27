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ÜNLÜ YAPIMCI NEREYE BAKIYOR

ÜNLÜ YAPIMCI NEREYE BAKIYOR
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Ağustos 2024 - 15:10

Hadise’nin set paylaşımları takipçilerinden büyük ilgi gördü. Ünlü ismin, setteki anları dikkat çekti.

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Hadise kamera arkasından olay pozları paylaştı 1

Sahne performanslarıyla sık sık gündeme gelen Hadise, bu kez oyunculuk dünyasına adım attı.

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Hadise kamera arkasından olay pozları paylaştı 2

Ünlü şarkıcının setten paylaştığı fotoğraflar, takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

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Hadise kamera arkasından olay pozları paylaştı 3

Başarılı müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alan Hadise, geçtiğimiz haftalarda bir film projesi için anlaşma imzalamış ve oyunculuk yapmaya karar vermişti.

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Hadise kamera arkasından olay pozları paylaştı 4

Hadise’nin setteki anları dikkat çekti.

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Hadise kamera arkasından olay pozları paylaştı 5

Film çekimleri için sete giren Hadise, sosyal medya hesabından yeni kareler paylaştı.

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Hadise kamera arkasından olay pozları paylaştı 6

Oyunculuğa olan ilgisini sık sık dile getiren Hadise, setten paylaştığı fotoğraflarla takipçilerinden tam not aldı.

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Hadise kamera arkasından olay pozları paylaştı 7

Filmde Ceren karakterini canlandıran Hadise, paylaştığı fotoğrafların altına “Bu aralar ben Ceren” notunu ekledi.

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Hadise kamera arkasından olay pozları paylaştı 8

Hadise, sadece müzik dünyasındaki başarısıyla değil, aynı zamanda özel hayatıyla da sık sık magazin dünyasının ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

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Hadise kamera arkasından olay pozları paylaştı 9

Ünlü şarkıcı, son olarak hayranlarını şaşırtan bir adım atarak, müzik kariyerine bir yenisini eklemeye karar verdi.

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Hadise kamera arkasından olay pozları paylaştı 10

Geçtiğimiz haftalarda önemli bir film projesi için anlaşma imzalayan Hadise, bu kez oyunculuk alanında da kendini kanıtlamaya hazırlanıyor.

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Hadise kamera arkasından olay pozları paylaştı 11

Sanat dünyasındaki kariyerine yeni bir sayfa açan Hadise, oyunculuk konusundaki heyecanını ve kararlılığını takipçileriyle paylaşarak, sevenlerini bu yeni yolculuğa dahil etti.

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Hadise kamera arkasından olay pozları paylaştı 12

Bu yeni projeyle birlikte, Hadise’nin müzikten sonra oyunculuk alanında da ne denli başarılı olacağı büyük bir merakla bekleniyor.

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Hadise kamera arkasından olay pozları paylaştı 13
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Hadise kamera arkasından olay pozları paylaştı 14
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Hadise kamera arkasından olay pozları paylaştı 15

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