Filtreli fotoğraf faciası… 60 yaşındaki şarkıcıyı herkes ayıpladı: Gerçek halini de biliyoruz

Yeni yıl heyecanı hepimiz gibi ünlüler dünyasını da sarmış durumda. Evlerini çam ağaçları ve yılbaşı süsleriyle bezeyen ünlüler ya kendi evlerinde büyük Noel ve yılbaşı kutlamaları yapıyor ya da diğer ünlü dostlarının verdikleri partilere katılıyor. Sosyete denince ilk akla gelen isimlerden olan Hilton ailesi de geçtiğimiz günlerde benzer bir buluşmaya ev sahipliği yaptı ve o günün yankısı hala sürüyor.

EN ÇOK KONUŞULAN YILBAŞI PARTİSİNİ ONLAR VERDİ

Hilton oteller zincirinin varisi olan Hilton ailesi Amerika’da sosyete dendiğinde ilk akla gelen aile. Nasıl omasın ki? Dünyanın dört bir yanındaki otellerin varisliğini yapan bu insanlar zenginlikleri ve sahip oldukları bağlantılarla bir yandan da ünlüler dünyasından birçok isimle yakın dostlar. Sosyetik güzeller Paris Hilton ve kardeşi Nicky Hilton da bu ailenin en tanınmış üyelerinden. Ama onları bu kadar ünlü yapan ve bugünlere gelmelerinde çok büyük pay sahibi olan kişi aslında anneleri, eski bir oyuncu olan Kathy Hilton. Adından bahsettirmeyi en az kızları kadar iyi beceren ünlü anne, geçtiğimiz günlerde verdiği ve birbirinden ünlü konuklarla dolu yeni yıl partisi sebebiyle hala konuşuluyor.

PARTİNİN BİRBİRİNDEN ÜNLÜ KONUKLARIPartide Kathy Hilton’ın, zengin ev hanımlarını konu alan realite programında yer alan üvey kardeşleri Kim Richards ve Kyle Richards’ın yanı sıra Heidi Klum, Jaclyn Smith, Kim Kardashian, Kris Jenner ve Paula Abdul gibi isimler de vardı. Tabii Kathy Hilton’ın ünlü kızları Paris ve Nicky de oradaydı. Bu rada Kathy Hilton’ın da tıpkı kardeşleri gibi bu ünlü realite şovda yer aldığını hatırlatalım. Yani Kathy hanım sadece çok zengin bir mirasyedi olmanın dışında bir de şu sıralar popüler bir televizyon şahsiyetine dönüşmüş durumda. Ailenin tüm ününü yıllardır sadece kendi üzerinde toplayan kızı Paris’e rakip çıkan annesi belki de zaman zaman servetleri yüzünden sıkıcı hale gelen hayatında bir hareket istemiş olabilir. Neyse, biz gelelim partiye.

KIM KARDASHIAN’I YERDEN YERE VURDULARKim Kardashian, Kathy ve Paris Hilton’un geçen hafta sonu verdiği Noel partisindeki görünüşüyle çok eleştirildi. Partiye katılan herkesin şık şıkırdım olduğu bu ortamda tuhaf duruşuyla ortama uyum sağlayamadı, sanki partiye geçerken uğramış gibi göründü. Hilton kadınları Kathy, Paris ve Nicky partinin ev sahipleri olarak Oscar de la Renta imzalı kırmızı abiye elbiseler tercih etmişti. Paris ve Nicky mini tercih ederken anne Kathy ise üzerinde kocaman bir fiyonk olan uzun bir elbise seçmişti ve gerçekten de bir yılbaşı hediyesinin paketi kadar göz alıcı duruyordu. Diğer konuklar da genelde siyah, beyaz ya da yeni yıl rengi kırmızı tonlarını seçmiş, herkes gayet özenli giyinerek bu çok konuşulacağı belli olan partiye dikkatlice hazırlanmıştı.

HILTON KADINLARI ŞIKLIK YARIŞTIRDIHer attığı adım ve her moda tercihi çok konuşulan Kim Kardashian’sa annesi Kris Jenner’ın şık patolon ceket takımına inat oldukça ilginç bir giysi tercihi yaptı. Dar bir deri pantolon giyen Kim, üzerine dikilirken kumaşı bitmiş gibi görünen crop-top yani belini ve göbeğini açıkta bırakan üzeri resimli bir tişört giymişti. Sarı saçlarını açık bırakan ünlü isim özel bir davetten ziyade bir gece kulübündeki eğlenceye katılacağını sanmış gibiydi. Gecenin fotoğrafları, partiye katılan ünlülerin Instagram hesaplarında bir bir görünmeye başlayınca herkes Kim Kardashian’ı yerin dibine soktu ve bu uygunsuz kıyafetini eleştirdi.

EV SAHİBİ KONUĞUNA SAHİP ÇIKMAK ZORUNDA KALDIBirkaç gün Magazin sayfalarını süsleyen ve sosyal medyada çok konuşulan olayın ardından ev sahibi Kathy Hilton misafirine sahip çıkmak zorunda kaldı ve kendisinin Kim’in kıyafetini önemsemediğini; herkesin partiye istediği gibi katılmakta özgür olduğunu söyledi.

Partinin bir diğer konuğu daha fotoğrafların ortaya saçılmasıyla birlikte eleştiri oklarından nasibini alacak, en az Kim Kardashian kadar konuşulacaktı. Bir dönemin efsane şarkıcısı Paula Abdul de partinin davetlileri arasındaydı. 802ler ve 90’ların başındaki ünü artık azalan ancak son yıllarda çok izlenen yetenek yarışmalarında jüri üyeliği yaparak kendini dünyaya tekrar hatırlatan Paula Abdul artık 60 yaşında, olgun bir yıldız.

PAULA ABDUL FAZLA FİLTRE KULLANINCA BAŞINA GELMEYEN KALMADIAncak Abdul, yaş almak ve başta sosyal medyada olmak üzere her alanda kadınlara bu yaş alma konusu üzerinden yapılan baskıların kurbanı olmuş gibi görünüyordu. O da partinin diğer ünlü konukları gibi orada çekilen fotoğraflarını Instagram hesabında paylaştı ama bu fotoğrafları görenler büyük bir şaşkınlık yaşayacaktı.

Paula Abdul, fotoğraflarında o kadar çok filtre kullanmış, insanın daha genç görünebilmesi için uygulanan fotoşop hamlelerini o kadar abartmıştı ki, yüzüne gözüne bir haller olmuş, sanki ergenlikten yeni çıkmış bir genç kıza dönüşmüştü. Dikkatli gözler bu abartılı halin hemen farkına vardı ve ünlü şarkıcıyı eleştiri bombardımanına tuttu. “Herkes senin gerçekte nasıl göründüğünü biliyor. Burada filtrelerle yapılan düzeltme miktarı utanç verici bir şekilde açık” diye başlayan eleştiriler Paula’nın filtreli ve filtresiz fotoğrafları yan yana getirilerek “İşte sen gerçekte busun” diyene kadar varan kırıcı bir hadiseye dönüştü.

“MERAK ETME GERÇEKTE NEYE BENZEDİĞİNİ BİLİYORUZ”Oya Abdul, 60 yalında olmasına rağmen hala oldukça güzel ve fit bir görünüme sahip ve gösteri dünyasında yer almaya ve göz önünde olmaya devam ediyor. Yani aslında bir köşeye atılmış ve unutulmuş da değil ve hayranları onu hala ekranlarda görmekten oldukça hoşnut. Hal böyle olunca kendini aldatılmış hisseden herkes de normal olarak “Bu fotoğraflardaki genç kız kim? Paula’mız nerede?” diye diye yorumlar yazanlar çoğunlukta oldu.

GENÇ KIZLARI VE KADINLARI KÖTÜ ETKİLEYEN BİR DAVRANIŞ BİÇİMİ

Hatta bir Instagram kullanıcısı bu durumun tüm kadınlar üzerinde yarattığı o sağlıksız baskıdan dem vurdu ve Paula Abdul’a “Zarafetle yaşlanmaktan gurur duymalısın. Neden bu aşırı filtrelere ihtiyacın var? Genç kızlara ve kadınlara, kendileriyle oldukları gibi gurur duyamayacakları filtrelere ihtiyaçları olduğunu hissettiriyorsunuz ve bu çok çok üzücü!” yazdı. Paula Abdul ise bu yorumlara cevap vermek yerine partiye ev sahipliği yapan Kathy Hilton ve kızları Paris ve Nicky’ye teşekkür etmekle yetindi ve sessiz kaldı.