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İstanbul’daki tarihi zirvenin dikkat çeken misafiri! Abramoviç, Kalın’la birlikte Erdoğan’ı dinledi

İstanbul’daki tarihi zirvenin dikkat çeken misafiri! Abramoviç, Kalın’la birlikte Erdoğan’ı dinledi
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29 Mart 2022 - 13:51

İstanbul’daki tarihi zirvenin dikkat çeken misafiri! Abramoviç, Kalın’la birlikte Erdoğan’ı dinledi

Ukrayna ve Rusya heyetleri bugün savaşı bitirmek için Dolmabahçe’de müzakere masasına oturdu. Salonda dünyaca ünlü milyarder Roman Abramoviç’in de bulunması dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın’la yan yana oturan Abramoviç, Erdoğan’ın konuşmasını dinledi. Daha sonra ikili, bir süre ayakta sohbet etti.

İstanbul'daki tarihi zirvenin dikkat çeken misafiri! Abramoviç, Kalın'la birlikte Erdoğan'ı dinledi

Rusya ve Ukrayna heyetleri savaşın 34. gününde müzakereler için İstanbul’da bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde başlayan toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan kamera karşısında geçip heyetlere seslendi.

Devamında heyetlerin görüşmesi başladı.

 KALIN İLE YAN YANA ERDOĞAN’I DİNLEDİ
Salonda çekilen bir görüntü ise dikkat çekti. Daha önce İstanbul’da olduğu ifade edilen Rus oligark Roman Abramoviç’in müzakerelerin gerçekleştiği yerde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın yanında oturduğu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı dinlediği görüldü.

Erdoğan ve Abramoviç konuşma sonrasında bir süre ayakta sohbet etti.

ZEHİRLENDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ
Roman Abramoviç’in Kiev’de Ukraynalı müzakerecilerle yaptığı görüşmeden birkaç hafta sonra zehirlendiği iddia edilmişti. Abramoviç ve iki Ukraynalı üst düzey müzakerecide göz kızarıklığı, ağrılı ağlama ve eller ve yüzlerde deri soyulması gibi semptomlar görüldüğü öne sürülmüştü.

 

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