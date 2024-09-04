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İmamoğlu’ndan Murat Kurum’a ‘Vaniköy’ tepkisi!

İmamoğlu’ndan Murat Kurum’a ‘Vaniköy’ tepkisi!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Eylül 2024 - 16:28
İBB Başkanı İmamoğlu, Vaniköy’deki villa yıkımına ilişkin gerilim üzerinden Bakan Murat Kurum ve AKP iktidarını eleştirdi. İmar rantı vurgusuyla “Bunlar kendilerini aklamaya çalışıyorlar. Millete dönük bir aklama değil, bir kişinin gözünde parlama aklaması bu” diye konuştu.

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