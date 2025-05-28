MECLİS GÜNDEMİNDE TAHLİYE DÜZENLEMESİ

İnfaz ve örtülü af yasası teklifi kapsamında Meclis’te görüşülen yeni düzenleme yasalaşırsa, yaklaşık 50 bin hükümlü Ramazan Bayramı’ndan önce tahliye edilecek. Düzenlemede dikkat çeken ayrıntılardan biri de, ikinci kez aynı suçu işleyen kişilerin de tahliye kapsamına alınması oldu.

TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR KAPSAM DIŞI

Sözcü’nün haberine göre; terör suçları ve örgütlü suçlar bu düzenlemenin dışında tutulacak. Düzenleme, özellikle açık cezaevi, denetimli serbestlik ve konutta infaz uygulamalarına getirilen değişikliklerle geniş kesimleri kapsıyor.

DÜZENLEMENİN ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLARI

1. Denetimli Serbestlik Uygulaması Genişliyor

Hükümlüler, cezalarının en az 1/10’unu cezaevinde geçirdikten sonra denetimli serbestlikten faydalanabilecek. Bu hüküm geçmişe yönelik olarak da uygulanacak.

2. Açık Cezaevine Erken Geçiş

31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar için açık cezaevine geçiş ve denetimli serbestlik süresi 3 yıl erkene çekilecek.

3. Mükerrer Suçlara Koşullu Salıverme

İkinci kez aynı suçu işleyen hükümlüler, hapis cezasının 3/4’ünü iyi hâlli geçirirse koşullu salıvermeden yararlanabilecek.

4. Konut İnfazı Kapsamı Genişletildi

Kadın, çocuk ve 65 yaş üstü hükümlüler için konutta infaz sınırı 3 yıla çıkarılıyor.

70 yaşını dolduranlar için 4 yıl, 75 yaş için 5 yıl , 80 yaş üstü içinse 6 yıl ve üzeri cezalar konutta infaz edilebilecek.

Hasta, engelli ve doğum yapan kadınlar için süreler artırılacak.

5. Hafta Sonu İzni Haftaya Yayılıyor

Bazı suçlarda verilen hafta sonu ceza izni, hafta içine de yayılabilecek. Bu özellikle hafif suçlarda cezaevindeki yükü hafifletmeyi amaçlıyor.

6. Yeni Cezalar ve Artışlar

Alkollü ya da uyuşturucu etkisinde araç kullananlara verilen cezalar 6 aydan 2 yıla çıkarılıyor.

Trafikte yol kesme artık suç sayılacak ve 1 ila 3 yıl arası hapis cezası verilecek.

Düğün, nişan, asker uğurlaması gibi etkinliklerde silah kullanımı bir kat ceza artırımıyla karşılaşacak.

7. Erişimin Engellenmesi Hızlanacak

İnternette kişilik haklarını ihlal eden içeriklere yönelik erişim engelleme kararları 24 saat içinde sulh ceza hâkimliğince karara bağlanacak. Sosyal ağ sağlayıcıları, karara uymazsa bant daraltma yaptırımıyla karşı karşıya kalacak.