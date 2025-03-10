DEVLET BAHÇELİ BU HAFTA MECLİS’TE KONUŞACAK MI? EN SON 28 OCAK’TA KÜRSÜYE ÇIKTI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yarın yapılması planlanan Meclis grup toplantısına katılıp katılmayacağı merak konusu oldu. Edinilen bilgilere göre, Bahçeli bu hafta da grup toplantısını gerçekleştirmeyecek.

BAHÇELİ YİNE KÜRSÜYE ÇIKMAYACAK

28 Ocak 2025’te son kez partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, geçirdiği kalp kapakçığı operasyonu sonrası henüz Meclis kürsüsüne dönmedi. Yaklaşık 1,5 aydır TBMM’de grup toplantılarına katılmayan MHP liderinin, yarınki (11 Mart) toplantıya da çıkmayacağı kesinleşti. Böylece Bahçeli, art arda 6. grup toplantısını da gerçekleştirmemiş olacak.

SAĞLIK DURUMU NEDENİYLE GRUP TOPLANTILARI İPTAL

Bahçeli’nin grup toplantılarına katılamamasının nedeni, daha önce MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından açıklanmıştı. Yalçın, Bahçeli’nin geçirdiği operasyon sonrası evinde istirahat ettiğini belirtmişti.

MHP kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bahçeli’nin sağlık durumunun daha iyiye gittiği, ancak tam anlamıyla iyileşmeden parti toplantılarına katılmasının planlanmadığı ifade ediliyor.

MHP’DEN AÇIKLAMA: KALP KAPAKÇIĞI DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

MHP, 6 Şubat 2025 tarihinde yaptığı resmi açıklamayla, 77 yaşındaki Bahçeli’nin kalp kapakçığı ameliyatı geçirdiğini duyurmuştu. Başarılı geçen operasyonun ardından taburcu edilen Bahçeli’nin, halen evinde dinlenme sürecinde olduğu kaydedildi.

NİSAN AYINDAKİ ORGANİZASYONA KATILMASI BEKLENİYOR

Parti kaynaklarından alınan bilgilere göre, Devlet Bahçeli’nin Nisan ayında MHP Siyaset ve Liderlik Okulu tarafından düzenlenecek organizasyona katılması bekleniyor. Bu etkinlik, Bahçeli’nin uzun bir aradan sonra ilk kez kamuoyu önüne çıkacağı program olabilir.

ÖZETLE: BAHÇELİ BU HAFTA DA KONUŞMAYACAK

Bahçeli , en son 28 Ocak 2025’te grup toplantısına katıldı.

, en son grup toplantısına katıldı. Üst üste 6. grup toplantısına da katılamayacak.

da katılamayacak. Sağlık durumundan ötürü henüz kürsüye çıkmıyor .

. Bahçeli’nin, Nisan ayında yapılacak liderlik okuluna katılması bekleniyor.

Kaynak: www.yenicaggazetesi.com.tr