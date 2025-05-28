9 İLDE YASA DIŞI BAHİS VE DOLANDIRICILIK OPERASYONU

İçişleri Bakanlığı koordinesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında, 9 ilde yasa dışı bahis ve dijital dolandırıcılık operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 144 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 89’u tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemelerde 8,3 milyar TL’lik para hareketi tespit edildi.

9 İLDE EŞ ZAMANLI BASKINLAR YAPILDI

Operasyonlar İstanbul, Mersin, Giresun, Hatay, Kastamonu, Bursa, Eskişehir, Adana ve Bilecik illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, sosyal medya platformları aracılığıyla da sahte ilan ve sahte şans oyunları yoluyla vatandaşları dolandırdıkları ortaya çıktı.

SAHTE KİRALIK EV, SAHTE PİYANGO VE YASA DIŞI KREDİ TUZAĞI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi X hesabından yaptığı açıklamada çetenin kullandığı yöntemleri şöyle sıraladı:

İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatmak ve para transferi sağlamak

Sosyal medya üzerinden sahte kiralık ev ve araç ilanları yayımlamak

Sahte piyango biletleriyle yasa dışı şans oyunu oynatmak

Yasa dışı sorgu panelleri kullanarak kişisel verileri ele geçirmek

Düşük faizli kredi vaadiyle vatandaşları dolandırmak ve banka hesaplarındaki paraları ele geçirmek

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal, sahte belge ve banka hesap dökümanına el konuldu. 144 şüpheliden 89’u tutuklanırken, 33 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.