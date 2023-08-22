Endeks 7900 puanı aştı; borsada yeni rekor geldi

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 7.902,95 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 54,07 puan artarak 7.850,7’e çıktı. Toplam işlem hacmi 80 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,51 azalırken, holding endeksi yüzde 0,60 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,08 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,14 ile spor oldu.
Küresel pay piyasaları, başta ABD olmak üzere merkez bankalarının gelecek döneme ilişkin para politikalarındaki belirsizliklerin devam etmesiyle karışık bir seyir izledi.