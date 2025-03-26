BBC’DEN CHP ANALİZİ: KEMAL KILIÇDAROĞLU PARTİYE GERİ DÖNEBİLİR

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) yaşanan kurultay krizi ve tartışmalı kongre süreci, yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası medyada da yankı buldu. İngiltere merkezli BBC, son gelişmeleri analiz eden dikkat çekici bir yazı yayımladı. Analizde, 38. Olağan Kurultay’ın iptali durumunda Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden parti yönetimine dönebileceği öne sürüldü.

CHP’de delegelere rüşvet ve makam vaadiyle oy tercihlerinin yönlendirildiği iddialarının ardından başlatılan soruşturmada, birçok delege ifade verdi. Söz konusu iddialar kamuoyunda büyük tartışma yaratırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel beklenmedik bir adım atarak 6 Nisan 2025 Pazar günü olağanüstü kurultay yapılacağını açıkladı. Kurultay, Ankara Yenimahalle’deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

38. KURULTAY YOK HÜKMÜNDE SAYILABİLİR Mİ?

Kurultayın şaibeli olduğunu savunan bazı CHP delegeleri, bu kez de olağanüstü kurultay kararının iptali için yargı yoluna gitmeye hazırlanıyor. Bu gelişmeler, kamuoyunda “CHP’ye kayyum atanabilir mi?”, “Kılıçdaroğlu geri döner mi?” gibi soruların gündeme gelmesine neden oldu.

İngiliz BBC ise bu karmaşık süreci analiz ederek dikkat çeken bir iddiayı öne çıkardı: Eğer 38. Olağan Kurultay ‘yok hükmünde’ sayılırsa, Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yönetimi partiye geri dönebilir.

BBC: EN OLUMSUZ SENARYO KILIÇDAROĞLU’NUN GERİ DÖNÜŞÜNÜ GETİREBİLİR

Analizde, CHP kulislerinde en olumsuz senaryo olarak 38. Kurultay’ın iptal edilmesi gösterilirken, “Böyle bir karar, önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin partinin başına geçmesi anlamına geliyor.” ifadelerine yer verildi.

MHP’Lİ FETİ YILDIZ’IN SÖZLERİNE ATIF

BBC ayrıca, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın daha önce yaptığı açıklamaya da atıfta bulundu. Yıldız, “İradeleri fesada uğratılan delegelerin oyları karar yeter sayısını etkiliyorsa, genel başkan dahil, kurultayda yapılan seçimler yok hükmündedir.” demişti. BBC’ye göre, İstanbul İl Kongresi’nin iptali halinde, delegelerin büyük kısmı bu kongrede belirlendiği için, 38. Kurultay da hukuken geçersiz sayılabilir.

KILIÇDAROĞLU CEPHESİ BEKLİYOR

Tüm bu gelişmeler CHP içindeki güç dengelerini yakından etkileyebilecek nitelikte. Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibinin, olası bir dönüş senaryosu için süreci dikkatle takip ettiği kulislerde konuşuluyor. Özellikle kurultayın iptali durumunda, yargının vereceği karar CHP’nin siyasi geleceğini doğrudan etkileyebilir.

CHP’deki bu çalkantılı süreç, yalnızca partiyi değil, muhalefet dengesini ve 2028 seçimlerine yönelik stratejileri de derinden etkileyecek gibi görünüyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com