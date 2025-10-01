MAZHAR ALANSON’DAN YÜREK YAKAN İTİRAF!

Ünlü sanatçı Mazhar Alanson, kızı Melek Eda Alanson‘un vefatından bir yıl sonra, duygusal bir açıklamada bulundu. 4 Ekim 2024’te kaybettiği kızı Eda’nın ölüm haberini nasıl aldığını ilk kez paylaşan Alanson, yaşadığı acıyı ve o anki duygusal durumunu samimi bir şekilde anlattı.

ACILARIYLA YÜREK YAKAN İTİRAF

BloombergHT’de yayınlanan “Aslı Şafak’la İşin Aslı” programına konuk olan Mazhar Alanson, kızı Eda’nın ölüm haberini aldığı anı anlattı:

“Ben kalktığımda Biricik (Suden) iki doktoru eve çağırmıştı, haber verileceği zaman…” dedi.

Alanson, kızı Eda’nın kaybı sonrası hissettiklerini de şu sözlerle paylaştı:

“Çocuğunuz vefat ederse o kalıcı oluyor. Arkadaşınızı kaybetmek yalnız hissettiriyor ama çocuğunuzun kaybı kalıcıdır. Bir müddet bir şey yapmak istemiyorsunuz. Zor bir dönemden geçtim. Kabul etmek gerektiği tasavvufta da söylenir. İsyan etmedim.”

KIZI EDA’NIN VEFATI

MFÖ’nün üyesi Mazhar Alanson’un 50 yaşındaki kızı, Melek Eda Alanson’un ani bir hastalık nedeniyle geçtiğimiz yıl hayatını kaybettiği ve tedavi gördüğü hastanede son günlerini geçirdiği belirtiliyor.

Mazhar Alanson’un kızı Eda’nın kaybı, ünlü sanatçıyı derinden etkileyip uzun süreli bir yas sürecine soktu.