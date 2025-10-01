İPEK TENOLCAY’DAN KURTLAR VADİSİ AÇIKLAMASI!

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Laz Ziya’nın kızı ve Süleyman Çakır’ın eşi Nesrin Çakır karakteriyle hafızalara kazınan İpek Tenolcay, yıllar sonra yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

Son olarak Aile dizisinde izleyici karşısına çıkan Tenolcay, fenomen dizinin halen konuşuluyor olmasına dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

“ARTIK DEMODE OLDU”

İpek Tenolcay, Kurtlar Vadisi’nin yayınlandığı dönemden bu yana büyük değişim yaşandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“20 seneyi geçti, çok demode oldu aslında. O zamanlar sesli çekim yapılmıyordu, dublaj yapılıyordu. Galiba konusuyla ilgili halen seviliyor. Ben o işe başladığımda kızım Yağmur 5 yaşındaydı, şimdi 29 oldu ve hâlâ izleniyor. O kadronun bir araya gelmesi rahmetli Osman Sınav’ın mucizesiydi.”

“YENİDEN ÇEKİLİRSE OYNAMAM”

Ünlü oyuncu, dizi yeniden çekilirse rol alıp almayacağı sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Ben o dizide ölmüştüm. Çok tatmin oldum o işten. Artık bambaşka projeler peşindeyim. Farklı karakterleri oynamayı seviyorum. Her şey yerinde ve zamanında güzeldir.”

İpek Tenolcay’ın bu sözleri, dizinin hayranları arasında tartışma yaratırken, oyuncunun açıklamaları sosyal medyada geniş yankı buldu.