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Aybüke Pusat: Erkekler çok dedikodu yapıyor

Aybüke Pusat: Erkekler çok dedikodu yapıyor
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06 Ocak 2023 - 15:01
2014 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçilen oyuncu Aybüke Pusat, erkeklerin kadınlardan daha çok dedikodu yaptığını söyledi.
Sıfırıncı Gün dizisi oyuncuları arasında yer alan ve Nisan karakterini oynayan Aybüke Pusat, bir derginin Ocak ayı sayısı için kamera karşısına geçti.

Derin bacak dekolteli pozlar veren ünlü oyuncu, erkekler hakkında düşüncelerini dile getirdi.

27 yaşındaki oyuncu Aybüke Pusat, yoğunluğundan dolayı WhatsApp gruplarına girmediğini, girince de çok şaşırdığını söyledi.

“Erkekler dedikoducu”

Kadınlardan çok erkeklerin dedikodu yaptığını söyleyen Aybüke Pusat, sözlerine şöyle devam etti:

“Tamam tüm erkekler değil belki ama genel olarak hepsi çok dedikoducu.”

Aybüke Pusat: Erkekler çok dedikodu yapıyor #1
Aybüke Pusat: Erkekler çok dedikodu yapıyor #2
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