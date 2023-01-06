Aybüke Pusat: Erkekler çok dedikodu yapıyor

2014 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçilen oyuncu Aybüke Pusat, erkeklerin kadınlardan daha çok dedikodu yaptığını söyledi.

Derin bacak dekolteli pozlar veren ünlü oyuncu, erkekler hakkında düşüncelerini dile getirdi.

27 yaşındaki oyuncu Aybüke Pusat, yoğunluğundan dolayı WhatsApp gruplarına girmediğini, girince de çok şaşırdığını söyledi.

“Erkekler dedikoducu”

Kadınlardan çok erkeklerin dedikodu yaptığını söyleyen Aybüke Pusat, sözlerine şöyle devam etti:

“Tamam tüm erkekler değil belki ama genel olarak hepsi çok dedikoducu.”