ŞARKICI ŞİMAL’DEN ÜZEN HABER: KANSER TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Şimal, kanserle mücadelesine devam ediyor. Daha önce meme kanserini yenmeyi başaran Şimal, 2024 yılında beyninde tespit edilen tümör ve beyin zarına metastaz yapan hastalığı nedeniyle yeniden tedavi sürecine başladı. Ünlü şarkıcı, sosyal medya üzerinden sağlık durumu hakkında düzenli olarak bilgi veriyor ve hayranlarından dua istiyor.

Hastalığın Seyri ve Tedavi Süreci

Şimal, 2021 yılında meme kanseri teşhisiyle kemoterapi ve radyoterapi tedavisi görmüş ve hastalığı yenmişti. Ancak 2024’te beyninde tespit edilen tümör nedeniyle sekiz saat süren zorlu bir ameliyat geçirdi. Ardından, beyin zarında metastaz tespit edilmesi üzerine yeni bir tedavi sürecine başlandı. Bu süreçte, moralini yüksek tutmaya çalıştığını belirten Şimal, sosyal medya hesabından takipçilerine sık sık destek mesajları gönderiyor.

Şimal’in Paylaşımları Sevenlerini Üzdü

Son olarak hastane odasından yaptığı paylaşımda, “PET CT çektirmeye geldik, komple vücut için. Güzel dualarınızı ve enerjilerinizi bekliyorum,” ifadelerini kullanan Şimal, sevenlerinden moral ve destek istedi. MR sonuçlarını da paylaşan ünlü şarkıcı, “Sonuç stabil. Beyin zarında olanı durdurabilmişiz. İnşallah gerileme de olacak, yok olup gidecek. Dua, dua, dua… Başka bir isteğim yok,” sözleriyle hayranlarına umut verdi.

Mücadeleye Kararlılıkla Devam

Tedavi süreci nedeniyle saçlarını kazıtan Şimal, bu durumun kendisi için bir önemi olmadığını belirterek, “Saçlarım dökülmüş, kaşım kirpiğim dökülmüş; hiçbirinin gram önemi yok. Yenileri daha sağlıklı geliyor,” dedi. Ünlü şarkıcının bu olumlu yaklaşımı, hem hayranlarından hem de dostlarından büyük destek gördü.

Destek Mesajları ve Dualar

Şimal, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajlarla destek istemeye devam ediyor. “Dua edin bana ne olur. Güzel haber almayı çok özledim,” diyen şarkıcı, tedavi sürecinde güçlü durmaya çalıştığını belirtti. Şimal’in paylaşımları, hayranları ve sanat camiasındaki dostları tarafından yoğun bir şekilde destekleniyor.

Sonuç ve Şimal’e Destek

Kanserle mücadele eden Şimal, zorlu bir süreçten geçmesine rağmen hayata sıkı sıkıya tutunuyor. Moralini yüksek tutmaya çalışan ünlü şarkıcı, sevenlerinin desteğiyle bu zorlu süreci geride bırakmayı hedefliyor. Kendisine acil şifalar diliyoruz ve bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

Kaynak: https://www.medyaradar.net