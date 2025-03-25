İcardi’nin Son Hali Sosyal Medyada Gündem Oldu

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, son dönemde sosyal medyada paylaştığı yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekti. Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan futbolcu, özel hayatındaki tarzıyla gündem olmayı başardı.

80’ler Tarzı ile Takipçilerini Büyüledi

Icardi, sezon dışında olduğu dönemde sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla ilgi odağı oldu. Özellikle ’80’ler doğum günü partisi’ temalı kıyafeti ve tarzıyla büyük dikkat çeken Icardi, takipçilerinden tam not aldı. Paylaştığı karelerde, eskiye özlemi yansıtan saç stili ve kıyafet seçimi, sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni topladı.

Yeni Tarzı Sosyal Medyada Yorum ve Beğeni Yağmuru Aldı

Mauro Icardi’nin partneriyle birlikte paylaştığı fotoğraflar, sosyal medya platformlarında büyük yankı uyandırdı. Yeni imajı, binlerce yorum ve beğeni alırken, futbolseverler Icardi’nin tarzını övgüyle karşıladı. Özellikle saç modeli ve kıyafet tercihi, kullanıcılar tarafından ilgiyle karşılandı.

Sonuç olarak, sakatlık nedeniyle futbol sahalarından uzak kalan Icardi, bu dönemde sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Yıldız futbolcunun yeni imajı, hem Galatasaray taraftarları hem de sosyal medya kullanıcıları arasında yoğun ilgi gördü.

Kaynak: www.ensonhaber.com