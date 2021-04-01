Hülya Avşar Filtre Kurbanı Oldu

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FOX’ta yayınlanan Masumiyet dizisinde Hale Ilgaz rolünü canlandıran Hülya Avşar’a uygulanan filtre olay oldu. Masumiyet’in 6. bölümünde Avşar’a eklenen yüz filtresi sosyal medyayı salladı. Hülya Avşar da sosyal medyadaki esprilere “Ben de aynı fikirdeyim” sözleriyle kendini tiye aldı.

FOX’un çarşamba akşamları ekrana gelen Masumiyet dizisinde Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır’la birlikte başrolde oynayan Hülya Avşar sosyal medyanın diline düştü.

Hülya Avşar’a uygulanan yüz filtresi sosyal medyada gündem oldu. Avşar’a uygulanan filtre nedeniyle oyuncunun burnunun kaybolduğu görüldü.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU!

Masumiyet’in 6. bölümünde yüzüne gerçeğin de ötesinde filtre uygulanan Hülya Avşar hakkında Twitter’da çok sayıda paylaşım yapıldı. Avşar kızının filtreli yüzüne kullanıcılar, “Hülya Avşar’la sırlar dünyasına yolculuk”, “Hülya Avşar’ın yüzünü arıyorum” şeklinde birbiri ardına yorum sıraladı.

‘BEN DE AYNI FİKİRDEYİM‘

Gelen esprili yorumlar üzerine sessizliği bozan Hülya Avşar, kendisi için yapılan bir caps’i paylaşarak, “Ben de aynı fikirdeyim” sözleriyle kendisini ti’ye aldı.