İrem Derici aşka tövbe etti! ‘Yeminimi Brad Pitt bozar’

Kariyerinin yanında sosyal medya paylaşımlarıyla ve özel hayatıyla ilgili açıklamalarıyla dikkat çeken İrem Derici, aşka tövbe ettiğini söyledi. Girne’de sahne alan ünlü isim, ‘Tövbemi sadece 1990 yıllarındaki Brad Pitt için bozarım’ dedi.

İrem Derici, Kıbrıs Girne’deki bir otelde sevenleriyle buluştu. Yaklaşık 2500 kişilik bir seyirci kitlesi, Derici’nin enerjik sahne performansına eşlik etti.

Sahnede pembe bir kıyafet tercih eden İrem Derici, şıklığı ve sahne enerjisiyle hayranlarından tam not aldı.

KEYİFLİ ANLAR

Konser boyunca sevilen hit şarkılarını seslendiren Derici, hem eski hem de yeni parçalarıyla dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı. Basın mensuplarıyla sahne öncesi sohbet eden şarkıcı, yeni projelerinden bahsetti.

“OLURSA SÜPER OLACAK”

Derici, “Yakın zamanda Emrah Karaduman ile bir single çalışmamız olacak. Bir düet yapıyoruz. Şuan çok gizli, olursa süper olacak. Aynı zamanda bir albüm çalışması var ama o 2025 yılını bulur.” dedi.

“ONA AYIRACAK VAKTİM YOK”

Uzun süredir aşk hayatında kimse olmayan İrem Derici, aşka tövbe ettiğini söyledi. Bir muhabirin “Aşk hayatınız nasıl gidiyor? Bir programda aşka tövbe etmiştiniz” sorusuna, “Bu sefer ettim. Yeter gerçekten artık yapmam gereken çok şey var. Aşkta bir mesai ve şuan ona ayıracak vaktim yok. O gücümü mesaimi işime harcamak istiyorum. Tövbemi bir şekilde bozarım. Oda sadece 1990 yıllarında Brad Pitt olursa olur. Onun haricinde kimse için yemini mi bozmak istemiyorum.” şeklinde konuştu.