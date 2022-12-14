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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen gezmede!

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen gezmede!
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14 Aralık 2022 - 14:08

Burak Özçivit, Katar’da çocuk taciziyle suçlanan ABD’li aktör Kevin Spacey ile görüşüp fotoğraf paylaşımı yapması hakkında konuştu. Oyuncu kendisini “Bilmediğim bir konuydu. Karşılaştık, fotoğraf çektirdik ve paylaştım. Detayları sonradan öğrendim” diye savundu.

TEPKİ ÇEKEN BULUŞMA

İkinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit önceki akşam Etiler’deki Da Mario adlı mekândan çıkarken görüntülendi. Adel Ali Bin Ali’nin davetlisi olarak Dünya Kupası maçlarını izlemek üzere gittiği Katar’da cinsel taciz suçlamalarıyla gündemde olan Hollywood yıldızı Kevin Spacey ile de bir araya gelen Burak Özçivit tepki çeken buluşma hakkında konuştu.

 

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen gezmede Taciz olayını bilmiyordum

Burak Özçivit’in doğum hediyesi olarak Fahriye Evcen’e son model bir cip aldığı öğrenildi. Çift, araçla ilgili soruları yanıtlamadı.

GÜNDEMİ TAKİP EDEMİYORUM

Kevin Spacey ile çekildiği fotoğrafı Instagram’ında da paylaşan, tepkilerin ardından silen ünlü oyuncu, cinsel taciz suçlamalarından haberi olmadığını söyledi: “Bilmediğim bir konuydu. Planlı yapılan bir görüşme değildi, karşılaştık, fotoğraf çektirdik ve paylaştım. Ancak detayları sonradan öğrendim. Her zaman gündemi takip edemiyorum, açıkçası bilmiyordum. Zaten paylaşımı sildim.”

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen gezmede Taciz olayını bilmiyordum


NEMALANMAYA ÇALIŞACAK KADAR ALÇAK OLMAYIN


Burak Özçivit konuyla ilgili sosyal medya hesabından da özür mesajı yayınladı: “Bu kadar üzücü bir konuyu sonradan öğrendim. Bu konunun kesinlikle karşısında olduğunu belirtmek istiyorum. Bugüne kadar böyleydi, bu hassasiyet bundan sonra da böyle olacak. Böyle hassas konulardan nemalanmaya çalışacak kadar alçak olmayın”.
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