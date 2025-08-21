DERİN TALU OLGUN ERKEK SEVİYOR

Ünlü sunucu ve oyuncu Defne Samyeli’nin mimar Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Derin Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Henüz 22 yaşında olmasına rağmen hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla sık sık manşetlere taşınan genç isim, bu kez aşk hayatıyla gündeme geldi.

“CV GÖNDERİN” SÖZLERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Daha önce erkeklerde aradığı kriterleri sosyal medya hesabından açıklayan Talu, “Sevgilim olmak istiyorsanız aşağıya CV’nizi yazın” sözleriyle olay yaratmıştı. Bu çıkışıyla sosyal medyada geniş yankı uyandıran Talu, çalışmayan erkeklerle asla ilişki yaşamayacağını dile getirmiş, bu sözleri tartışma yaratmıştı.

“YAŞÇA BÜYÜK ERKEKLERİ TERCİH EDİYORUM”

Talu, kendisine yöneltilen sorulara açık yüreklilikle yanıt vererek, yaşça büyük erkeklere ilgi duyduğunu da belirtmişti. “Ben çok kadınla birlikte olmuş erkekleri tercih ediyorum. Ne yaptığını bilmesini istiyorum her anlamda” sözleriyle dikkat çeken genç isim, bu açıklamalarıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

AŞKINI İNSTAGRAM’DA DUYURDU

Tüm bu çıkışlarının ardından Derin Talu, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabında paylaştığı karelerle yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu. Genç isim, sevgilisiyle çekildiği pozlarını takipçileriyle paylaştı. Ancak dikkat çeken detay, sevgilisinin yüzünü ve sosyal medya hesabını gizlemesi oldu. Bu durum, “Yeni sevgilisi kim?” sorusunu gündeme getirdi.

GİZEMLİ SEVGİLİ MERAK KONUSU OLDU

Derin Talu’nun gizemli sevgilisinin kimliği şimdiden magazin dünyasının merak konusu. Pek çok takipçisi yorumlarda sevgilinin kim olabileceğini tartışırken, bazı kullanıcılar ünlü ismin bu gizemi bilerek koruduğunu öne sürdü. Talu’nun ilerleyen günlerde sevgilisini kamuoyuna tanıtıp tanıtmayacağı şimdiden merakla bekleniyor.

Henüz şarkıcılık ve oyunculuk alanında kariyer adımlarını sürdüren genç isim, özel hayatındaki cesur açıklamalarıyla da magazin basınının ilgi odağı olmaya devam ediyor.