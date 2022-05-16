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Müzik dünyasının büyük gecesi: Kıyafetler konuştu

Müzik dünyasının büyük gecesi: Kıyafetler konuştu
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16 Mayıs 2022 - 13:43

Müzik dünyasının ünlüleri özel gecede buluştu… Billboard Müzik Ödülleri, Las Vegas’taki MGM Grand Garden Areda’da kazananlara dağıtıldı. Ödüller bir yana, ünlüler eşleriyle birlikte kırmızı halıya çıktı ve kameralar karşısında renkli anlar yaşandı.

İLGİNÇ TASARIMLAR, İDDİALI KIYAFETLER
Kadın konuklar, gece için ağırlıklı olarak siyah rengi tercih etti. Bazıları da ilginç tasarımlı giysileriyle bütün dikkatleri üzerine çekti. İşte 2022 Billboard Müzik Ödülleri’nden objektiflere takılan o görüntüler.

Müzik dünyasının büyük gecesi: Kıyafetler konuştu

Kylie Jenner, rap’çi sevgilisi Travis Scott’a eşlik etti gecede. Üzerindeki baskılı elbise ise bütün dikkatleri genç dolar milyarderinin üzerine çekti.

Müzik dünyasının büyük gecesi: Kıyafetler konuştu

Gecede Kylie Jenner’ın bu kadar konuşulmasının bir başka nedeni de ikinci bebeğini dünyaya getirdikten kısa süre sonra eski formuna kavuşmasıydı. Jenner, ikinci bebeğini geçen şubat ayında kollarına almıştı.

Müzik dünyasının büyük gecesi: Kıyafetler konuştu

Kylie Jenner ve Travis Scott’a kızları Stormi de gecede eşlik etti.

Müzik dünyasının büyük gecesi: Kıyafetler konuştu

Megan Fox ile bir süre önce nişanlandığı Machine Gun Kelly, gecede renk uyumu sergiledi.

Müzik dünyasının büyük gecesi: Kıyafetler konuştu

Megan Fox, gecenin en şık konukları arasında yer aldı.

Müzik dünyasının büyük gecesi: Kıyafetler konuştu

Chloe Bailey de gecenin siyah giyen ünlülerinden biriydi.

Müzik dünyasının büyük gecesi: Kıyafetler konuştu

Doja Cat ilginç elbisesiyle dikkat çekti.

Müzik dünyasının büyük gecesi: Kıyafetler konuştu

Dixie D’amelio pırıltılı yeşil elbisesiyle.

Müzik dünyasının büyük gecesi: Kıyafetler konuştu

Dove Cameron gece için şeffaf ayrıntılarıyla dikkat çeken kırmızı bir elbise giydi.

Müzik dünyasının büyük gecesi: Kıyafetler konuştu

Elle King, siyah tercih etti.

Müzik dünyasının büyük gecesi: Kıyafetler konuştu

Kali Uchis de gecenin kırmızı giyen ünlüleri arasındaydı.

Müzik dünyasının büyük gecesi: Kıyafetler konuştu

Heidi Klum, gecede müzisyen eşi Tom Kaulis ile birlikteydi.

Müzik dünyasının büyük gecesi: Kıyafetler konuştu

Meghan Thee Stallion mini elbisesiyle. Model Cara Delevingne de Thee Stallion’un elbisesinin kuyruğuyla kırmızı halıda ilginç bir görüntü yarattı.

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