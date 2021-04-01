HaberKonseyi

Onu Unutmadı

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Onu Unutmadı
3 views
27 Ağustos 2021 - 11:26
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Rahmetli Vatan Şaşmaz ile bir dönem ‘Sabah Şekerleri’ programını sunan Melike Öcalan, Şaşmaz’ı ölümünün 4’üncü yıl dönümünde unutmadı.

Melike Öcalan'dan flaş Vatan Şaşmaz itirafı!

“BİR ÖMRE YETMEYECEK KADAR GÜZEL ANILAR”

Öcalan, Vatan Şaşmaz ile çekilmiş fotoğraflarını “Öyle çok şey var ki yazılacak… Belki de bir ömre yetmeyecek kadar güzel anılar. Öyle güzel anılar biriktirdik ki anlatılmaz yaşanır. İyi ki yaşamışız. İyi ki güzel cümlelerle geçmişsin bu hayattan” notuyla paylaştı.

Vatan Şaşmaz, 27 Ağustos 2017’de İstanbul’da bir otel odasında eski manken Filiz Aker tarafından öldürülmüştü. Vatan Şaşmaz’ı otel odasında sırtından vurarak öldüren ve sonrasında intihar eden eski manken Filiz Aker’in yıllar önce verdiği bir röportajda, “Erkeğimi başka biri ile görürsem hiç acımam, orada gebertirim” dediği ortaya çıkmıştı.

Melike Öcalan ve Vatan Şaşmaz, 2000’lerin başında birlikte sundukları ‘Sabah Şekerleri’ programıyla hafızalarda yer etmişti.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü Ayrıldı !İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü Ayrıldı !
Gelin Mayosu Olay OlduGelin Mayosu Olay Oldu
Meltem Miraloğlu Sessizliğini BozduMeltem Miraloğlu Sessizliğini Bozdu
Şevval Sam Hedef GösterildiŞevval Sam Hedef Gösterildi
Defne Samyeli Bu Görüntülerden RahatsızDefne Samyeli Bu Görüntülerden Rahatsız
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Baş Başa Aşk Tatili
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü Ayrıldı !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gelin Mayosu Olay Oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Onu Unutmadı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Meltem Miraloğlu Sessizliğini Bozdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şevval Sam Hedef Gösterildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Defne Samyeli Bu Görüntülerden Rahatsız
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dövmesi Olay Oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kirli Oyunlarını Ortaya Çıkaracağım
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mehmet Yılmaz’ın Yazısı Erdoğan’ı Kızdıracak
SON DAKİKA HABERLERİ
Baş Başa Aşk TatiliAğustos 27, 2021-12:23 pm
İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü Ayrıldı !Ağustos 27, 2021-12:07 pm
Gelin Mayosu Olay OlduAğustos 27, 2021-11:44 am
Onu UnutmadıAğustos 27, 2021-11:26 am
Meltem Miraloğlu Sessizliğini BozduAğustos 27, 2021-11:13 am
Şevval Sam Hedef GösterildiAğustos 26, 2021-5:11 pm
Defne Samyeli Bu Görüntülerden RahatsızAğustos 26, 2021-4:54 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.