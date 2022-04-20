Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Maske zorunluluğu kalktı mı? Okullarda, otobüslerde ve uçaklarda maske yasağı kalkıyor mu?

Maske zorunluluğu kalktı mı? Okullarda, otobüslerde ve uçaklarda maske yasağı kalkıyor mu?
1 views
20 Nisan 2022 - 10:15

Maske yasağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kosonavirüs önlemleri kapsamında uygulamaya konulan maske zorunluluğu hakkında geçtiğimiz günlerde açıklama yapılmış ve açık alanlarda zorunluluk kaldırılmıştı. Şimdi gözler okul, otobüs ve uçakların da içerisinde bulunduğu kapalı alanda maske kullanımına çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullardaki maske kullanımı da dahil Bilim Kurulu’nda maske ile ilgili önemli kararlar alınacağını belirtti. Peki, maske zorunluluğu kalktı mı? Okullarda, otobüslerde ve uçaklarda maske yasağı kalkıyor mu?

1/5Maske zorunluluğu kalktı mı Okullarda, otobüslerde ve uçaklarda maske yasağı kalkıyor mu İşte son gelişmeler

Maske yasağı yada maske zorunluluğu için alınacak kararları bekleyen milyonların gözü kulağı çarşamba günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak Bilim Kurulu’na çevrildi. Bu hafta yapılacak Bilim Kurulu toplantısının ‘en önemli toplantı’ olacağını söyleyen Bakan Koca “Maske ile ilgili alınacak kararlar olacak. Okullardaki maske kullanımı dahil ele alınacak.” dedi. Bugün yapılacak toplantıda özellikle maske konusunda gevşeme kararları alınması bekleniyor.

2/5MASKELER KALKACAK MI

MASKELER KALKACAK MI?

Maske zorunluluğu hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadelerde bulundu;

“Salgının seyri etkisini azaltmaya başladı. Şu an 19’a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır. Geçtiğimiz yaz ‘Maskeli son yazımız olacak’ demiştim. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o noktaya gidiyoruz.  ‘En kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun’ diye sözüm olmuştu. Endişe etmeyiniz.

3/5KAPALI ALANDA MASKE ZORUNLULUĞU NE ZAMAN KALKACAK

KAPALI ALANDA MASKE ZORUNLULUĞU NE ZAMAN KALKACAK?

Bakan Koca sözlerini şöyle sürdürdü;

Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birisini yapmış olacak. Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Gelecek hafta çok önemli olan Bilim Kurulu’nun toplantısında ele almış olacağız.

4/5BİLİM KURULU ÜYESİNDEN AÇIKLAMA

BİLİM KURULU ÜYESİNDEN AÇIKLAMA

Prof. Dr. İlhan, Bilim Kurulu toplantısında muhtemelen bu sürecin değerlendirileceğine vurgu yaparak, “Muhtemelen bu sürecin değerlendirmesi yapılıp, bu süreç sonrasında bir yeni dönem belirlenecektir düşüncesindeyim. Maske için bakıldığında; Amerika’da, Avrupa’da maske kullanımının giderek azaldığına şahit oluyoruz. Ancak bir yandan da düşünüldüğünde özellikle riskli yerlerde maske kullanımın devam ettiği konusunda bilgilere sahibiz.

5/5Maske zorunluluğu kalktı mı Okullarda, otobüslerde ve uçaklarda maske yasağı kalkıyor mu İşte son gelişmeler

Örneğin; hastanede maske takmak hem kişiyi hem sağlık çalışanlarını korumak için doğru bir yaklaşım. Çok uzun süreli bir uçak yolculuğunda, tren yolculuğunda, otobüs yolculuğunda maske takmak kişiler için koruyucu bir yaklaşım olarak görünmekte. Maskenin özellikle çok kalabalık ve kapalı yerlerde koruyuculuğunun yüksek olduğuna hepimiz şahit oluyoruz. Bu nedenle belki bu tip çok riskli yerler dışında bir rahatlamanın söz konusu olabileceğini beklemek mümkün” diye konuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamasıSon depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması
2022 Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru kılavuzu2022 Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru kılavuzu
Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında Bakan Bilgin’den açıklamaEmeklilikte yaşa takılanlar hakkında Bakan Bilgin’den açıklama
22 Nisan’da okullar tatil mi?22 Nisan’da okullar tatil mi?
Koparmanın cezası 112 bin TLKoparmanın cezası 112 bin TL
GÜNLÜK HABER AKIŞI
E OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bilim Kurulu Toplantısı kararları için gözler Bakan Fahrettin Koca’nın açıklamasında
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İşte 2022 hac ve umre tarihleri
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Maske zorunluluğu kalktı mı? Okullarda, otobüslerde ve uçaklarda maske yasağı kalkıyor mu?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
2022 Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru kılavuzu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mevlid Kandili tarihini Diyanet açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında Bakan Bilgin’den açıklama
GÜNLÜK HABER AKIŞI
22 Nisan’da okullar tatil mi?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Koparmanın cezası 112 bin TL
SON DAKİKA HABERLERİ
Rusya’nın ‘kırık oku’! ‘Batan gemi nükleer savaş başlığı taşıyordu’Nisan 15, 2022-3:56 pm
Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe dünyaya geldiNisan 15, 2022-3:53 pm
2 kat arttı! ‘NATO kararı Türkiye’yi etkiler’Nisan 15, 2022-3:51 pm
Ünlü iş Adamı Yeni MalatyaSpor’a TalipNisan 7, 2022-2:57 pm
Naci Görür’den İstanbul için korkutan deprem tahmini! ‘320 bin kişi ölümle burun buruna…’Nisan 4, 2022-4:19 pm
Ukrayna helikopterleri Rusya’da petrol tesisini vurdu! Kremlin: ‘Görüşmeleri engeller’ dediNisan 1, 2022-2:49 pm
Son dakika… Adana’da 3.9 büyüklüğünde depremNisan 1, 2022-9:40 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !