Maske yasağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kosonavirüs önlemleri kapsamında uygulamaya konulan maske zorunluluğu hakkında geçtiğimiz günlerde açıklama yapılmış ve açık alanlarda zorunluluk kaldırılmıştı. Şimdi gözler okul, otobüs ve uçakların da içerisinde bulunduğu kapalı alanda maske kullanımına çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullardaki maske kullanımı da dahil Bilim Kurulu’nda maske ile ilgili önemli kararlar alınacağını belirtti. Peki, maske zorunluluğu kalktı mı? Okullarda, otobüslerde ve uçaklarda maske yasağı kalkıyor mu?
Maske yasağı yada maske zorunluluğu için alınacak kararları bekleyen milyonların gözü kulağı çarşamba günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak Bilim Kurulu’na çevrildi. Bu hafta yapılacak Bilim Kurulu toplantısının ‘en önemli toplantı’ olacağını söyleyen Bakan Koca “Maske ile ilgili alınacak kararlar olacak. Okullardaki maske kullanımı dahil ele alınacak.” dedi. Bugün yapılacak toplantıda özellikle maske konusunda gevşeme kararları alınması bekleniyor.
MASKELER KALKACAK MI?
Maske zorunluluğu hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadelerde bulundu;
“Salgının seyri etkisini azaltmaya başladı. Şu an 19’a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır. Geçtiğimiz yaz ‘Maskeli son yazımız olacak’ demiştim. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o noktaya gidiyoruz. ‘En kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun’ diye sözüm olmuştu. Endişe etmeyiniz.
KAPALI ALANDA MASKE ZORUNLULUĞU NE ZAMAN KALKACAK?
Bakan Koca sözlerini şöyle sürdürdü;
Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birisini yapmış olacak. Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Gelecek hafta çok önemli olan Bilim Kurulu’nun toplantısında ele almış olacağız.
BİLİM KURULU ÜYESİNDEN AÇIKLAMA
Prof. Dr. İlhan, Bilim Kurulu toplantısında muhtemelen bu sürecin değerlendirileceğine vurgu yaparak, “Muhtemelen bu sürecin değerlendirmesi yapılıp, bu süreç sonrasında bir yeni dönem belirlenecektir düşüncesindeyim. Maske için bakıldığında; Amerika’da, Avrupa’da maske kullanımının giderek azaldığına şahit oluyoruz. Ancak bir yandan da düşünüldüğünde özellikle riskli yerlerde maske kullanımın devam ettiği konusunda bilgilere sahibiz.
Örneğin; hastanede maske takmak hem kişiyi hem sağlık çalışanlarını korumak için doğru bir yaklaşım. Çok uzun süreli bir uçak yolculuğunda, tren yolculuğunda, otobüs yolculuğunda maske takmak kişiler için koruyucu bir yaklaşım olarak görünmekte. Maskenin özellikle çok kalabalık ve kapalı yerlerde koruyuculuğunun yüksek olduğuna hepimiz şahit oluyoruz. Bu nedenle belki bu tip çok riskli yerler dışında bir rahatlamanın söz konusu olabileceğini beklemek mümkün” diye konuştu.