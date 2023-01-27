Bakanlıktan yalanlama

Aile Bakanlığı, “Selin Ciğerci’nin evlat edindiği” yönündeki iddialar

sonrası açıklama yaptı. Bakanlık, trans birey Selin Ciğerci ve eski

eşi Gökhan Çıra’nın bakanlığa herhangi bir evlat edinme talebinde

bulunmadığını ve İddiayla ilgili soruşturma başlatılacağını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Haberde ismi geçen şahıslar tarafından Bakanlığımıza evlat edinme

konusunda resmi herhangi bir başvuru yapılmamıştır. Cumhuriyet

Başsavcılığına, habere konu iddiaların araştırılması, olayın tarafı

olabilecek ilgililer hakkında adli soruşturma ve çocukla ilgili sosyal

inceleme yapılması adına gerekli tüm tedbirlerin alınması için

başvuruda bulunulmuştur.”