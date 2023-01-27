Bakanlıktan yalanlama

Aile Bakanlığı, “Selin Ciğerci’nin evlat edindiği” yönündeki iddialar
sonrası açıklama yaptı. Bakanlık, trans birey Selin Ciğerci ve eski
eşi Gökhan Çıra’nın bakanlığa herhangi bir evlat edinme talebinde
bulunmadığını ve İddiayla ilgili soruşturma başlatılacağını duyurdu.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Haberde ismi geçen şahıslar tarafından Bakanlığımıza evlat edinme
konusunda resmi herhangi bir başvuru yapılmamıştır. Cumhuriyet
Başsavcılığına, habere konu iddiaların araştırılması, olayın tarafı
olabilecek ilgililer hakkında adli soruşturma ve çocukla ilgili sosyal
inceleme yapılması adına gerekli tüm tedbirlerin alınması için
başvuruda bulunulmuştur.”