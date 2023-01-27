Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Bakanlıktan yalanlama

Bakanlıktan yalanlama
4 views
27 Ocak 2023 - 18:46

Aile Bakanlığı, “Selin Ciğerci’nin evlat edindiği” yönündeki iddialar
sonrası açıklama yaptı. Bakanlık, trans birey Selin Ciğerci ve eski
eşi Gökhan Çıra’nın bakanlığa herhangi bir evlat edinme talebinde
bulunmadığını ve İddiayla ilgili soruşturma başlatılacağını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Haberde ismi geçen şahıslar tarafından Bakanlığımıza evlat edinme
konusunda resmi herhangi bir başvuru yapılmamıştır. Cumhuriyet
Başsavcılığına, habere konu iddiaların araştırılması, olayın tarafı
olabilecek ilgililer hakkında adli soruşturma ve çocukla ilgili sosyal
inceleme yapılması adına gerekli tüm tedbirlerin alınması için
başvuruda bulunulmuştur.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu: Yağışlı sistem geliyor!Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu: Yağışlı sistem geliyor!
Bankalara prosedür sitemiBankalara prosedür sitemi
‘Veriler iyi rüzgâr arkamızda’‘Veriler iyi rüzgâr arkamızda’
Survivor Berdan Mardini: 15 günde, 6 kilo verdim, adada kalsaydım birbirimizi yerdik!Survivor Berdan Mardini: 15 günde, 6 kilo verdim, adada kalsaydım birbirimizi yerdik!
İstanbul taksilerinde yeni dönemİstanbul taksilerinde yeni dönem
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakanlıktan yalanlama
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Uzmanlar Uyardı: 6 Saat Kar Yağacak! İstanbul’a Geliyor, 5 Atom Bombası Gücünde
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sancaktepe’de kan donduran olay! Baba ve 3 çocuğu ölü bulundu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Danimarka Elçisi Dışişleri’ne çağrıldı: Bu tutum kabul edilemez!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kemal Kılıçdaroğlu’nun belediye başkanlarına sözleri ortaya çıktı! ‘‘Sıkıntı olmayacak’ demiş…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İnan Kıraç’tan kızı İpek Kıraç’a ‘miras’ davası!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ALEYNA TİLKİNİN ÇAMAŞIRLI POZU OLAY OLDU
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Burcu Esmersoy’un Küvet Pozu Olay Oldu.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fadıl Akgündüz’e Tutuklama Kararı
SON DAKİKA HABERLERİ
Sancaktepe’de kan donduran olay! Baba ve 3 çocuğu ölü bulunduOcak 27, 2023-5:28 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalarOcak 27, 2023-5:26 pm
Danimarka Elçisi Dışişleri’ne çağrıldı: Bu tutum kabul edilemez!Ocak 27, 2023-5:22 pm
Yılın ilk enflasyon tahmini belli oldu!Ocak 26, 2023-11:24 am
PKK’ya yeni operasyon! 480 personel katılıyorOcak 26, 2023-11:19 am
Bakan Çavuşoğlu’ndan Pompeo’nun iddialarına yanıtOcak 26, 2023-11:14 am
Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu: Yağışlı sistem geliyor!Ocak 26, 2023-11:08 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !