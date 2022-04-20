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Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması
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20 Nisan 2022 - 10:13

Son depremler ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından konu ile ilgili açıklamalar yapılıyor. 20 Nisan’ın ilk saatlerinde Malatya’da deprem oldu. Sabah saatlerinde ise Yunanistan’dan haber geldi. Peki, en son nerede deprem oldu?

Son dakika Deprem haberleri araştırılmaya devam ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremlerin şiddeti, saati ve nerede olduğu hakkında bilgi veriliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre saat 03:29’da Yunanistan’da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2022.04.20 07:27:43 37.8717 26.9780 4.2 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.20 05:16:04 40.0512 28.6428 5.4 -.- 1.7 -.- KOREKEM-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
2022.04.20 04:57:02 39.2083 24.1402 11.2 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.04.20 04:29:49 39.4633 27.9322 5.4 -.- 1.7 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel
2022.04.20 03:49:30 37.0123 28.3858 10.0 -.- 2.1 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.20 03:43:47 40.6945 32.7832 4.4 -.- 2.2 -.- YONCALI-CERKES (CANKIRI) İlksel
2022.04.20 03:29:03 39.9580 24.3207 19.3 -.- 3.9 4.0 YUNANISTAN İlksel
2022.04.20 03:18:32 38.1268 38.6532 5.4 -.- 1.8 -.- UCYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.04.20 03:04:27 39.0930 41.6800 6.7 -.- 2.4 -.- KARAKOY-VARTO (MUS) İlksel
2022.04.20 02:38:33 40.7577 31.5727 10.7 -.- 1.8 -.- PIRAHMETLER-(BOLU) İlksel
2022.04.20 02:08:14 37.0965 28.3222 17.4 -.- 1.3 -.- YENICE-(MUGLA) İlksel
2022.04.20 01:45:28 37.1407 29.0430 5.8 -.- 1.7 -.- SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2022.04.20 01:27:16 40.6687 32.7680 5.0 -.- 1.9 -.- YAGCIHUSEYIN-KIZILCAHAMAM (ANKARA) İlksel
2022.04.20 00:49:09 36.9773 28.8970 5.0 -.- 1.3 -.- SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.04.20 00:48:20 36.8962 28.9148 29.8 -.- 1.3 -.- ELCIK-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2022.04.20 00:42:42 38.1185 38.6160 5.8 -.- 3.4 3.3 TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.04.20 00:17:49 36.9533 28.9178 5.0 -.- 1.8 -.- AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

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