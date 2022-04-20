Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Son depremler ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından konu ile ilgili açıklamalar yapılıyor. 20 Nisan’ın ilk saatlerinde Malatya’da deprem oldu. Sabah saatlerinde ise Yunanistan’dan haber geldi. Peki, en son nerede deprem oldu?