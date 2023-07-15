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MARMARİS AREENA CLUB’DE INTERNATIONEL BEAUTY FASHION SHOW FIRTINASI…

MARMARİS AREENA CLUB’DE INTERNATIONEL BEAUTY FASHION SHOW FIRTINASI…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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15 Temmuz 2023 - 12:50

Marmaris’in en eski ve en kaliteli eğlence mekanlarından biri olan Areena Club birbirinden ünlü isimlerle konserler yapmaya devam ederken özel bir defile haftası düzenleyerek geceye farklı bir renk kattı.
James Agency organizasyonu ve Areena Club sahibi iş insanı Kamil Issı önderliğinde gerçekleşen defile ilk gün Marmarislilerden büyük ilgi gördü. Sunuculuğunu ünlü Tv programcısı ve iş insanı Mehmet Yıldırım’ın gerçekleştirdiği Birbirinden güzel 22 mankenin podyumda yer aldığı defile renkli geçerken defilenin sonun da mankenler soluğu dans pistinde aldı. Marmaris’i daha iyi tanıtmak ve bu güzel tatil beldesini her alanda dünyaya tanıtmak amacıyla gerçekleşen bu organizasyon 4 gün defileler ve konserler etkinliği ile sürecek.

 

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