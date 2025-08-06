  1. Haberler
  2. MAGAZİN
  3. İLHAN İREM’İN MİRASINDA AİLE İÇİ GERİLİM!

İLHAN İREM’İN MİRASINDA AİLE İÇİ GERİLİM!

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Sanat dünyasında iz bırakan İlhan İrem’in ölümünün ardından başlayan miras süreci, mahkeme kararıyla yeni bir boyut kazandı. Sanatçının tüm malvarlığını eşi Hansu İrem’e bıraktığı belirtilen vasiyetname, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından geçersiz sayıldı.

YEĞENİNDEN DAVA: “VASİYET HUKUKEN BAĞLAYICI DEĞİL”

İlhan İrem’in abisi Erkan Aldatmaz’ın mirası reddetmesinin ardından, yeğeni Güliz Aldatmaz Gökçadır devreye girdi. Gökçadır, vasiyetnamenin e-posta yoluyla hazırlandığını ve bu nedenle resmi vasiyetname kurallarını karşılamadığını belirterek iptal davası açtı. Dava dilekçesinde, söz konusu belgenin İlhan İrem hayattayken yazıldığı ancak noter huzurunda düzenlenmediği vurgulandı.

MAHKEME: “E-POSTA VASİYETNAME SAYILMAZ”

Yargılama sürecinde, 2019 ve 2020 yıllarına ait e-postalarla oluşturulan belgelerin yasal vasiyetname şartlarını taşımadığına hükmedildi. Mahkeme, e-posta yoluyla hazırlanan belgelerin resmi vasiyetname niteliği taşımadığına karar vererek vasiyetin iptaline hükmetti.

HANZU İREM KARARA İTİRAZ ETTİ

İlhan İrem’in eşi Hansu İrem, mahkeme kararına itiraz ederek dosyayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne (İstinaf) taşıdı. Süreç, üst mahkemede yeniden değerlendirilecek. Kararın bozulması halinde mirasın yeniden Hansu İrem’e geçmesi mümkün olacak.

İLHAN İREM’İN MİRASINDA AİLE İÇİ GERİLİM!
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp