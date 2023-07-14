Fenerbahçe’den Juventus’un efsanesi Bonucci’ye teklif

Juventus’un efsane stoperi Leonardo Bonucci’ye Fenerbahçe’nin transfer teklifinde bulunduğu, ancak ailevi sebeplerden dolayı İtalya’dan ayrılmak istemeyen tecrübeli yıldızın bu öneriyi reddettiği öne sürüldü.
İtalya Serie A’da Juventus’tan ayrılması beklenen Bonucci’ye Fenerbahçe talip oldu.
Gianluca Di Marzio’nun haberine göre, Juventus’un efsane isimlerinden olan Bonucc gelecek sezon kadroda düşünülmezken, sözleşmesinin bitimine bir yıl kala oyuncunun takımdan ayrılmasına izin verildi.
Yıldız oyuncu kulüp arıyor
36 yaşındaki stoper oyuncusu kendine yeni bir kulüp aramak için çalışmalara başlarken, Fenerbahçe’nin de oyuncuya transfer teklifinde bulunduğu iddia edildi.
Bonucci’nin ise bu teklifi ailesinin İtalya’dan ayrılmak istememesi nedeniyle reddetti. Yıldız oyuncuya talip olan bir diğer ekip ise Lazio. İtalyan ekibinin hocası Maurizio Sarri’nin yakından tanıdığı oyuncu için olumlu rapor sunduğu belirtilirken, transfer yakın zamanda tamamlanabilir.
Bu sezon Juventus ile 16 lig maçına çıkan Bonucci, takımına bir gollük katkı sağladı.