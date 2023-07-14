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Fenerbahçe’den Juventus’un efsanesi Bonucci’ye teklif

Fenerbahçe’den Juventus’un efsanesi Bonucci’ye teklif
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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14 Temmuz 2023 - 18:24
Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’nin, Juventus’un tecrübeli yıldızı Leonardo Bonucci’ye transfer teklifinde bulunduğu iddia edildi.
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