Marmara Depreminin Acı Tecrübeleri

17 Ağustos 1999’da merkez üssü Kocaeli Gölcük olan 7.4 büyüklüğündeki deprem, ilçede büyük yıkıntıya neden oldu.
Kentte tamamen silinen depremin izleri, denizde ise hâlâ duruyor. Deprem sırasında Gölcük Değirmendere’nin bir kısmının gömüldüğü denize dalanlar, felaketin tahribatını görüyor. Dalış eğitmeni Murat Kulakaç, Değirmendere sahilindeki denizin 12 metre altından başlayan ve 55 metreye kadar uzanan deprem kalıntılarının izini sürdü. Depremin üzerinden 22 yıl geçtiğini söyleyen Kulakaç, “Karada unuttuğumuz tüm gerçekleri suyun altında görebiliyoruz. Suyun altında çok ciddi bir oluşum var” diye konuştu.