HaberKonseyi

Marmara Depreminin Acı Tecrübeleri

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Marmara Depreminin Acı Tecrübeleri
3 views
17 Ağustos 2021 - 13:10
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

17 Ağustos Marmara Depremi’nin 22’nci yıldönümünde Meclis Araştırma Komisyonu’nca çıkarılan raporda deprem ardından gelinen nokta ve geleceğe dönük riskler değerlendirildi.

 

Marmara Depremi’nin 22’nci yıldönümünde Meclis Araştırma Komisyonu’nca çıkarılan raporda, acı tecrübelerin ardından gelinen aşama ve geleceğe dönük riskler değerlendirildi. Hürriyet’ten Bülent Sarıoğlu’nun haberine göre, felaketler yılı olan 2020’de Türkiye, 33 bin 821 depremle önceki yıla göre yüzde 44 daha fazla sarsıntı yaşadı. Can kayıplarına karşı en temel çözümün ise yönetmelikte yapılar için belirlenen sünek (enerji yutucu) tasarımdan ödün verilmemesi olduğu vurgulandı.

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’nun raporu yasama yılında Genel Kurul’da öncelikle görüşülecek.

Deprem Bölgeleri Haritası’na göre Türkiye’nin yüzölçümünün yüzde 92’si, nüfusunun yüzde 95’i, büyük sanayi merkezlerinin yüzde 98’i ve barajların yüzde 93’ü deprem kuşağında bulunuyor.

113 bin bina yıkıldı.

Merkez üssü Gölcük olan 7.4 büyüklüğündeki Marmara Depremi, 1939 Erzincan afetinden sonra Türkiye’nin en büyük ikinci felaketi oldu. Meclis raporundaki resmi veriye göre Marmara Depremi’nde 18 bin 373 kişi hayatını kaybetti, 48 bin 901 kişi yaralandı. 5 bin 840 kişi ise kayıtlara “kayıp” olarak geçti. 96 bin 808 ev ile 15 bin 939 iş yeri yıkıldı ve 252 bin 158 konut hasar gördü.

17 Ağustos 1999’da merkez üssü Kocaeli Gölcük olan 7.4 büyüklüğündeki deprem, ilçede büyük yıkıntıya neden oldu.

Kentte tamamen silinen depremin izleri, denizde ise hâlâ duruyor. Deprem sırasında Gölcük Değirmendere’nin bir kısmının gömüldüğü denize dalanlar, felaketin tahribatını görüyor. Dalış eğitmeni Murat Kulakaç, Değirmendere sahilindeki denizin 12 metre altından başlayan ve 55 metreye kadar uzanan deprem kalıntılarının izini sürdü. Depremin üzerinden 22 yıl geçtiğini söyleyen Kulakaç, “Karada unuttuğumuz tüm gerçekleri suyun altında görebiliyoruz. Suyun altında çok ciddi bir oluşum var” diye konuştu.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Çavuşoğlu Taliban AçıklamasıBakan Çavuşoğlu Taliban Açıklaması
Yılmaz Özdil’in Çok Sert Sel TepkisiYılmaz Özdil’in Çok Sert Sel Tepkisi
Arkadaşlık Aşka DönüştüArkadaşlık Aşka Dönüştü
Çok İyiyiz Biz !Çok İyiyiz Biz !
Ailesini Milyarlık Teknede AğırladıAilesini Milyarlık Teknede Ağırladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fatih Altaylı Abdulkadir Selvi’yi Yerden Yere Vurdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Marmara Depreminin Acı Tecrübeleri
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Çavuşoğlu Taliban Açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sevgilisinden Olay Pozlar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yılmaz Özdil’in Çok Sert Sel Tepkisi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Arkadaşlık Aşka Dönüştü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ABD’den Flaş Uyarı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türk Askeri Kabil Havalimanını Korumayacak!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çölaşan’dan Çarpıcı Deprem Yazısı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Taliban Genel Af İlan Etti
SON DAKİKA HABERLERİ
Sevgilisinden Olay PozlarAğustos 17, 2021-12:03 pm
ABD’den Flaş UyarıAğustos 17, 2021-11:08 am
Türk Askeri Kabil Havalimanını Korumayacak!Ağustos 17, 2021-11:01 am
Çölaşan’dan Çarpıcı Deprem YazısıAğustos 17, 2021-10:54 am
Taliban Genel Af İlan EttiAğustos 17, 2021-10:46 am
Olay Yaratacak İtiraf !Ağustos 17, 2021-10:32 am
Federasyon’dan Ebrar Karakurt AçıklamasıAğustos 17, 2021-10:24 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Korktuğu Başına Geldi
Ebru Gündeş Reza Zarrab’a Boşanma Davası Açtı
Korkunç Yangın
Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı Aşk Yaşıyor!
Musilaj Balıklarda Zehir Etkisi Yaratır Mı ?

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.